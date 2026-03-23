【藤田観光株式会社】3年連続の賃上げを実施。基本給平均12.5%アップを回答。賞与の一部を基本給化し、安定した生活基盤の確保を目指す

藤田観光株式会社

藤田観光株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役兼社長執行役員:山下信典)は、2026年春季労使交渉において労働組合に正社員平均12.5%の賃金（基本給）引上げの回答をいたしました。従業員を重要な人的資本と位置づけ、3年連続となる賃上げを実施予定です。

今回、組合要求の一人12,000円以上に対し、賃金制度を見直し、業績連動賞与の一部（基本給1カ月分相当）を固定の基本給に組み入れることを含め、平均35,161円（12.5%アップ）の賃金改善を実施予定です。賃金水準を底上げし、従業員の安定した生活基盤の構築を支援いたします。

また、グループ全体の年間休日数を1日増加し、働きやすい職場環境の実現にも取り組んでまいります。

＜主な回答内容＞

●賃金引上げ：正社員（組合員）平均12.5%の基本給引上げ

―ベースアップ平均10.3%（業績連動賞与の一部（基本給１カ月分相当）基本給組み入れを含む）

―評価制度運用等に伴う昇給2.2%見込み

※組合要求：一人12,000円の賃金改善に対し、平均35,161円の賃金改善

●グループ全体の年間休日数を１日増加

当社は、「中期経営計画2028～Shine for tomorrow, to THE FUTURE」の主要戦略の一つである人材戦略において、「必要な要員ならびに戦略人材（変革・挑戦し続けるマネジメント人材・専門人材）を安定的に確保し、会社の成長を推進する基盤の確立」を目指しています。今後も従業員が安心して働き続けられる環境整備を推進し、社是に掲げる「健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いのある豊かな社会の実現に貢献すること」を目指して取り組んでまいります。

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

藤田観光グループのサステナビリティについて

藤田観光は創業以来、「私たちは、健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いのある豊かな社会の実現に貢献したいと願っております。」という社是のもと、「環境に関する取り組み」、「多様な価値観に対する取り組み」などを企業としての持続的成長に不可欠で重要なものと捉え、進めてまいりました。今後も当社は、事業を通じた社会課題の解決と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

サステナビリティに関する取り組み：https://www.fujita-kanko.co.jp/sustainability/

藤田観光株式会社が運営する代表的な施設ブランド

全拠点の詳細はこちら（https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/）をご覧ください。

■WHG事業：ワシントンホテルやホテルグレイスリーを中心に全34拠点

・ワシントンホテル 19拠点（https://washington-hotels.jp/）

・ホテルグレイスリー 10拠点（https://gracery.com/）

・ホテルタビノス 3拠点（https://hoteltavinos.com/） など

■ラグジュアリー＆バンケット事業：ラグジュアリーホテルや婚礼施設、ゴルフ場など全6拠点

・ホテル椿山荘東京（https://hotel-chinzanso-tokyo.jp） など

■リゾート事業：温泉リゾートやグランピング施設など全19拠点

・箱根ホテル小涌園（https://www.hakone-hotelkowakien.jp/）

・箱根小涌園 天悠（https://www.ten-yu.com/）

・箱根小涌園ユネッサン（https://www.yunessun.com/） など（2026年2月現在）

ホテルグレイスリー新宿ホテル椿山荘東京箱根小涌園 天悠https://prtimes.jp/a/?f=d1368-1038-4f1e7f7bc0e385167aa4e573a89d4f6f.pdf