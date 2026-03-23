日本情報クリエイトが提供する「電子入居申込サービス」と株式会社フェアー信用保証との提携開始のお知らせ

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054、以下「日本情報クリエイト」）がクラウドで提供する「電子入居申込サービス」と、株式会社フェアー信用保証（本社：東京都品川区、代表取締役：崎原 敏彦、以下「フェアー信用保証」）は、電子入居申込サービスのデータを活用した家賃保証サービス申込に関する提携を開始しました。

入居申込をオンラインで完結できる日本情報クリエイトの「電子入居申込サービス」とフェアー信用保証が提携することで、家賃保証サービスをご利用いただく入居希望者様、仲介会社様、管理会社様は、これまで必要だった手書きによる保証申込書の作成や記載漏れ確認の手間が軽減され、よりスムーズな保証審査が可能となります。











■「電子入居申込」とは

電話やFAXでのやり取りはもう必要ありません！ 不動産管理会社様の手間とコストを削減し、入居申込から審査までオンラインで完結できる入居申込システムです。 当社の電子入居申込機能は業者間物件流通サービス 「リアプロBB」や「リアプロ管理」の管理会社様向け機能です。 入居希望者・仲介会社・家賃保証会社とのやり取りがオンラインで完結できるので入居申込業務を効率化でき、テレワークにも最適です。 また、他社付だけでなく自社付の際にもご利用可能です。

「電子入居申込」についての詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/denshi_nyukyo_moushikomi/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rentguarantee_add_fair

■「賃貸革命」とは

賃貸業務から管理業務まで一元管理できる、集客・管理に強い管理業務支援サービスです。入退去管理から家賃管理まで一元管理することで情報処理のミス・ロスを大幅に軽減することができます。

「賃貸革命11」は、日本情報クリエイトが提供する不動産管理業務支援ソフト「賃貸革命」シリーズの最新版です。2017年リリースの「賃貸革命10」から約8年ぶりとなるバージョンアップであり、操作速度の改善や賃貸管理業務の自動化・効率化を実現する様々な機能強化を行いました。

これまで全国の不動産管理会社様にご利用いただいてきた「賃貸革命」の使いやすさを継承しつつ、現場の業務負担を減らすための最新機能を多数追加しております。

なお、「賃貸革命10」からのデータ・帳票の引き継ぎにも対応しており、すでにご利用のお客様もスムーズに移行・運用開始いただけます。

「賃貸革命」について詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kakumei-chintai/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rentguarantee_add_fair

■会社概要

会社名：株式会社フェア―信用保証

代表取締役：崎原 敏彦

設立：2010年5月7日

資本金：499,500,000円

所在地：東京都品川区上大崎2丁目14番5号 クリスタルタワー6階

URL：http://www.fair.co.jp/



会社名：日本情報クリエイト株式会社

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立：1994年8月1日

資本金：731,248,200円（2025年11月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

URL：https://www.n-create.co.jp/