はてな、AIを活用したインタビュー分析SaaS「toitta」がテキストファイルのインポートに対応。動画・音声なしでも高度な分析を可能に

株式会社はてな

株式会社はてな（代表取締役社長：栗栖義臣／本社所在地：京都市中京区）は、AIを活用したインタビュー分析SaaS「toitta」において、新機能「テキストインポート機能」の提供を開始したことをお知らせします。

本機能により、インタビューの動画や音声データが保持されていない場合でも、テキスト形式の発話録をアップロードするだけで、AIによる高度なインタビュー分析が可能になります。本日2026年3月23日より、無料トライアルを含むすべてのプランでご利用いただけます。

▽ 「テキストインポート機能」について

「toitta」はこれまで、インタビューの録画・録音データをアップロードすることで、高精度な書き起こしと切片を生成し、インタビュー分析に至る前工程を支援してきました。

一方で、セキュリティポリシー上、動画ファイルをクラウドに保存できないといった環境にあるお客様からは、「過去に実施したインタビューのテキスト記録（発話録）が大量にあるにもかかわらず動画・音声がないことでtoittaを活用できない」というお声をいただいていました。

今回の「テキストインポート機能」は、こうした課題を解消し、テキストデータ資産を「toitta」で活用いただくために開発した新機能です。

機能の特長：

＜多様な形式のテキストファイルをAIが自動解析＞

TXT、CSV、Markdown形式に対応。Web会議ツールのトランスクリプトや手書きの発話録など、形式が異なるデータでもAIが文脈から話者を識別し、自動的にセグメント化します。

＜動画・音声データと同様のフル機能を利用可能＞

インポートされたテキストデータは、動画から生成されたデータと同様に扱われます。AIによる要約・構造化レポートの生成、複数案件を横断した比較（クロスレポート）、AIへのチャット質問（ask toitta）など、すべての分析機能を活用できます。

＜アップロードから約10分で分析を開始＞

なお、これらのテキストデータのアップロード後、AIによる話者識別・切片化・グルーピングがバックグランドで自動実行され、約10分で処理が完了します。

テキストインポート機能は、本日より一定期間を無償提供とし、トライアルを含むすべてのお客様にご利用いただけます。（※無償期間終了後は、特定の有料プラン向け機能へと移行する予定です）

機能の詳細は以下、toittaのお知らせからご覧ください

https://ja.toitta.com/blog/20260323_text-import/

▽ AIを活用したインタビュー分析SaaS「toitta」について

はてなが提供する「toitta」は、デザインリサーチやマーケティングリサーチなどのインタビュー結果の分析プロセスを支援する、AIを活用したインタビュー分析SaaSです。

toitta（トイッタ）：https://ja.toitta.com/

リサーチャーが発話情報の分析に至るまでのスピードを高精度な書き起こしと切片の生成で加速するとともに、切片を活用した深い洞察によるインサイトの発見、仮説の精緻化などの分析プロセスをサポートします。

2024年7月のベータ版リリース、同年10月の正式版リリース以降、継続的な機能開発に取り組み、リサーチに関わるさまざまな企業でご活用いただいています。

▽ 「toitta」今後の展望について

「toitta」では、これからもインタビュー実施後の工程（発話のデータ化、分析、組織内での共有）の支援を目的とした機能開発・改善に取り組むとともに、インタビュー実施までの工程（調査設計、リクルーティング、実査）の支援を目的とした大型の機能開発を予定しています。

また、これまで培ったユーザーインタビューの知見と、当該領域におけるAI活用の知見を生かし、調査全体を低価格・高品質に実施する調査支援事業、および企業のリサーチ文化の醸成を支援する教育・研修事業への展開を予定しています。

「toitta」では、今後も継続的な機能開発やソリューション提供を通じてユーザーインタビューの効果的な実践に貢献し、サービス開発や改善に関わる担当者・チームの効率化、生産性向上を支援してまいります。

■ 株式会社はてな 概要

https://hatena.co.jp

本社：京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町630 読売京都ビル7F

東京オフィス：東京都港区南青山6-5-55 青山サンライトビル3F

代表取締役社長：栗栖義臣

設立：2001年7月

事業内容：

登録ユーザー数：1,289万人（※2025年7月実績）のコンテンツプラットフォームサービスを運営。代表的なサービスは国内最大級のソーシャルブックマークサービス『はてなブックマーク』やブログサービス『はてなブログ』など。

コンテンツプラットフォームサービスで培われた技術力やユーザーパワーを活かした様々なソリューション＆サービスも提供中。Webサイト制作のための『はてなCMS』、オブザーバビリティプラットフォーム『Mackerel』ほか。また、おもにコンテンツプラットフォームなどのWebサービスおよびアプリの共同開発事例も多数。