北海道屈斜路の雄大な自然に囲まれたリゾートホテル 「屈斜路プリンスホテル」の取得に関するお知らせ

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）は、2026年3月23日に北海道屈斜路温泉にあるリゾートホテル「屈斜路プリンスホテル」を取得する契約を締結しました。取得日は2026年4月30日を予定しております。

■屈斜路プリンスホテルについて

「屈斜路プリンスホテル」は、阿寒摩周国立公園内の屈斜路湖畔に位置し、壮大な自然と豊富な温泉資源に恵まれたリゾートホテルです。

全208室の客室から屈斜路湖の雄大な眺望をご堪能いただけます。屈斜路温泉の湯量豊富な温泉資源を活かした大浴場・露天風呂では、心身ともにリフレッシュできる上質な癒しのひとときをお過ごしいただけます。

レストランやラウンジなどの施設に加え、自然との融合を求める新しいニーズに対応するグランピング施設も備えており、多様なお客様のご要望にお応えすることが可能です。

北海道は、新千歳空港や道内各地の空港における国際線の充実、訪日観光客の増加に伴い、今後も観光需要の高まりが見込まれています。屈斜路エリアは、摩周湖や阿寒湖などの自然豊かなリソースを有する重要な観光地です。

北海道を代表するリゾート施設の一つとして、さらなるポテンシャルの発揮を目指してまいります。

【施設概要】

名称 ：屈斜路プリンスホテル

所在地 ：北海道上川郡弟子屈町屈斜路温泉

アクセス ：女満別空港から車で約50km

土地面積 ：47,231.02平方メートル

延床面積 ：東館：15,281.11平方メートル

構造・規模：東館：鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造（地下階・地上8階）

客室数 ：208室

竣工 ：2005年5月

主要施設 ：大浴場・露天風呂（屈斜路温泉）、レストラン、ラウンジ、グランピング

【売買契約概要】

売買契約締結日：2026年3月23日

売買実行予定日：2026年4月30日

■館内施設の一部ご紹介温泉屈斜路湖客室屈斜路湖レストラン・バーグランピング■ベルーナ会社概要

ベルーナグループでは 、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、今後もワンランク上のおもてなしを皆様にご提供してまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業