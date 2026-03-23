オムロン、「なでしこ銘柄」に8度目の選定

オムロン株式会社

オムロン株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長 CEO：辻永順太）は経済産業省と東京証券取引所が共同で選出する「なでしこ銘柄」に選定されました。本銘柄に選定されたのは、通算8度目です。

本銘柄は、東京証券取引所の上場企業の中から、女性活躍推進に優れた企業を選出するものです。今回オムロンは以下のように評価されました。

■評価ポイント

- 次世代リーダー育成による女性活躍推進を経営の重点戦略に位置付け、CHROが女性活躍推進のイニシアチブをとる体制が整備されている- 女性活躍推進を経営戦略の中核に据え、多様な人財の力を意思決定や事業変革につなげている点は、電機・精密業界における先進的な取り組みである- 女性人財が主力事業や業務プロセス改革など意思決定を担い、ビジネス上の成果を上げている事例が確認できる- 人的資本と財務・社会的価値の関係を積極的に可視化し、ステークホルダーとの対話に活かしている

オムロンは、事業を通じた社会的課題の解決に向け、多様な人財がそれぞれの個性や能力を最大限に発揮し、いきいきと活躍できる職場環境の実現を目指しています。こうした考えのもと、多様性推進の重要なテーマの一つとして女性のさらなる活躍機会の拡大に向けて、キャリア支援と両立支援の二つの軸を同時に実行していくことで、多様なロールモデルを育成しています。キャリア支援では、女性リーダーの育成・登用の強化や、女性ネットワークの実現・拡大、相互研鑽など、さまざまな取り組みを行っています。

また、性別を問わない仕事と家庭の両立支援が不可欠であると考えています。日本国内においては懐妊報告・出生届を提出した男性社員へ、上司である管理職自らが制度説明と利用意向を確認することの仕組化や相談窓口などの環境整備により、国内グループにおける男性社員の育児休暇/休業取得日数は、2022年度から3年連続で平均2カ月以上、また、2024年度の取得率は72%となりました。

オムロンは、今後も、グループで進めてきた女性のさらなる活躍を加速させるとともに、多様な人財が活躍できる意識・風土を醸成し、個人と会社が共に成長する姿を実現してまいります。

＜関連リンク＞

価値創造にチャレンジする多様な人財づくり｜統合レポート2025

https://www.omron.com/jp/ja/integrated_report/people/

人財アトラクション

https://www.omron.com/jp/ja/sustainability/social/talent-attraction/

女性活躍推進

https://www.omron.com/jp/ja/recruit/woman-activity/

＜オムロン株式会社について＞

オムロン株式会社は、独自の「センシング＆コントロール+Think」技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、ヘルスケア、社会システム、電子部品、そしてこれらの事業をつうじて取得した多種多様なデータを活用したデータソリューション事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、現在では全世界で約2.7万人の社員を擁し、130ヶ国以上で商品・サービスを提供し、よりよい社会づくりに貢献しています。

詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/ をご参照ください。