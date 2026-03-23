「ポッドキャストメンバーシップ」スマートフォン向け公式アプリを配信開始！新たなサブスクリプションプランも！

株式会社エフエム東京

TOKYO FM（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：唐島 夏生）および株式会社ドワンゴ（本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野 剛）が提供する音声コンテンツのサブスクリプションサービス「ポッドキャストメンバーシップ」では、このたびスマートフォン向け公式アプリの配信を開始しました。そして、これに合わせて新たなサブスクリプションプランである「プレミアムプラン」もサービスを開始しましたことをお知らせします。

2023年11月より開始した「ポッドキャストメンバーシップ」（旧AuDeeメンバーシップ）は、ここでしか聴けないスペシャルなコンテンツをお楽しみいただけるサブスクリプションサービスです。公式アプリおよび新たなサブスクリプションプランにより、より便利にお使いいただけるよう、サービスを提供して参ります。どうぞ、ご期待ください。

・新サブスクリプションプラン「プレミアムプラン」とは

プレミアムプランは、「ポッドキャストメンバーシップ」専用のスマートフォン向けアプリでサービス提供をいたします。サービスの利用にあたり、各メンバーシップコンテンツの月額利用料に加えて、プレミアムプランの月額利用料550円（税込）が別途発生します。（プレミアムプランだけにもご加入できますが、有料コンテンツを楽しむには、それぞれのプランへの加入が必要になります）

プレミアムプランにおけるサービス提供内容は、下記のとおりです。

・ピクチャーインピクチャーでの番組聴取※

・バックグラウンド再生※

・再生速度の変更※

・プレミアムプラン限定プレゼント

（月替わりで、番組グッズの提供などを予定しています）

・プレミアムプラン限定コンテンツ

（月替わりで番組を横断したコラボ音声の配信などを予定しています）

※スマートフォンアプリの機能です。

「ポッドキャストメンバーシップ」専用スマートフォン向けアプリは、下記よりダウンロードいただけます。

▼iPhone版

https://apps.apple.com/us/app/podcasts-membership/id6757066327

▼Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.dwango.podcastsmembership

・春のぽかぽかキャンペーンのお知らせ

この春ポッドキャストメンバーシップ会員のみなさまへ、デジタルカードをプレゼント！

キャンペーン期間中メンバーシップ会員には、もれなく番組パーソナリティーの写真やイラスト、ひとことメッセージが入った「デジタルカード」を差し上げます。詳しい情報は、ポッドキャストメンバーシップの各番組サイトにある、「春のぽかぽかキャンペーン」特設ページをご覧ください。

・ポッドキャストメンバーシップとは

TOKYO FMおよび株式会社ドワンゴが、ドワンゴが開発した次世代ファンコミュニティシステム「sheeta」を活用して提供する、音声コンテンツのサブスクリプションサービス。2026年2月現在、人気俳優やミュージシャン、アイドルが出演するポッドキャスト番組が50以上揃い、それぞれが、オリジナルコンテンツを定期的に更新しています。

「ポッドキャストメンバーシップ」ポータルサイト：

https://audee-membership.jp/