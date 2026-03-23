NVIDIA、esports Style UENOで「NVIDIA Gamer Day 2026」を開催ストリーマー伊織もえさんがゲストとして登場！ゲーミングと AIデモで最新 RTX GPU を体験

NVIDIA

NVIDIA は、4 月 4 日（土）に esports Style UENO にて、「NVIDIA Gamer Day」を開催いたします。NVIDIA Blackwell を搭載した GeForce RTX GPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/50-series/) は、AI を活用した新たなレベルのパフォーマンスを提供し、クリエイティブ制作やワークフローの強化から驚異的な速さのゲーミングまで、RTX が PC に究極の AI パワーをもたらします。本イベントでは、GeForce RTX 50 シリーズを搭載したノート PC(https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/laptops/50-series/) を実際にお試しいただき、ゲームや AI 活用など様々な用途において、そのパフォーマンスを体感いただけます。

新生活に向けて PC の購入を検討されている方にも、実際に最新 RTX 搭載 PC を体験いただける機会となります。

【開催日時】：4 月 4 日（土）11：00 ～ 19：00

【会場】：esports Style UENO https://esports.au.com/

【参加パートナー】：Acer、ASUS、Gigabyte、Lenovo、MouseComputer、MSI、サードウェーブ、Unitcom

【MC】：岸大河

【ゲスト】：伊織もえ

当日は、MC に岸大河さん、ゲストにストリーマーの伊織もえさんを迎え、イベントを盛り上げます。会場では、人気ゲームタイトルのデモや生成 AI、動画処理などの AI 機能を活用したデモを通じて、GeForce RTX 搭載 PC のパフォーマンスと RTX がもたらす最新の PC 体験をご紹介します。さらに、NVIDIA テクニカルマーケティングマネージャー澤井理紀によるプレゼンテーションや、パートナー企業とのトークセッション、ファミ通によるコーエーテクモゲームス『仁王３』プロデューサー柴田剛平氏とのステージセッションも予定しています。

また、来場者向けのプレゼント企画も予定しています。イベント当日は、NVIDIA グッズに加え、「GeForce RTX 5070 FE」が当たる抽選企画の実施を予定しています！なお、抽選券は先着順での配布となります。

※プレゼント内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本イベントは、体験いただくゲームタイトルにCERO Zタイトルが含まれているため、18歳以上の方を対象としております。