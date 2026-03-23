＜プラダ ビューティ＞が横浜、京都に初出店。「プラダ ビューティ ストア」をオープン
横浜高島屋店
京都高島屋店
プラダ ビューティ(https://jp.pradabeauty.com/)は 2026年3月25日（水）に横浜高島屋、3月31日（火）に京都高島屋に新店舗をオープンいたします。
プラダ ビューティは、テクノロジーとクリエティビティを自由な発想を持って駆使することで新たな視点から美（ビューティ）を切り拓きます。
当ストアでは「カラーメイク」と「スキンケア」 コレクション全製品と「プラダ パラドックス オーデパルファム(https://jp.pradabeauty.com/fragrance/women-s-fragrance/paradoxe/?utm_term=9238066152_21106505511_163638657721_707632016362_kwd-2206234045177&gad_source=1)」をはじめとする、プラダを代表するフレグランスの数々を体験いただけます。
店頭ではプラダ ビューティの象徴的製品「リップ バーム」の数々やカバー力と素肌感を両立した美肌を演出する「プラダ メッシュ クッション(https://jp.pradabeauty.com/makeup/face/foundation/prada-mesh-cushion/PRAJP-0012.html)」ファンデーションなどのベストセラー製品に加え、透明感溢れる軽やかでエレガントなフローラルアンバリーの香りの 「プラダ パラドックス ヘアミスト(https://jp.pradabeauty.com/fragrance/women-s-fragrance/paradoxe/prada-paradoxe-hair-mist/MPL01824.html)」や「プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム(https://jp.pradabeauty.com/skincare/body-care/hand-cream/prada-handcream/MPL01845.html)」もご体験・ご購入いただけます。
ぜひこの機会にお試しください。
皆様のお越しをお待ちしております。
プラダ ビューティ 横浜高島屋店
■オープン日： 3月 25日（水）
■営業時間 ：10時00分～20時00分
■場所 ：神奈川県横浜市西区南幸1-6-31
横浜高島屋店 本館1階 化粧品フロア
■電話 ：045‐577‐4172
プラダ ビューティ 京都高島屋店
■オープン日： 3月 31日（火）
■営業時間 ：10時00分～20時00分
■場所 ：京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52
京都高島屋店 本館1階 化粧品フロア
■電話 ：075-252-7865