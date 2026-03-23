京セラドキュメントソリューションズジャパンが、トビラシステムズのカスハラ電話対策製品「トビラフォン Biz」を取り扱い開始

トビラシステムズ株式会社

トビラシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：明田 篤、証券コード：4441、以下「トビラシステムズ」）は、京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：池田 幸生、以下「京セラドキュメントソリューションズジャパン」）が、当社の法人向けカスハラ電話対策製品「トビラフォン Biz」の取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

■協業で「トビラフォン Biz」の展開拡大へ

京セラドキュメントソリューションズジャパンは、オフィス業務を支える多様なソリューションを提供しており、全国に広がる販売網を有しています。このたび同社において、トビラシステムズの法人向けカスハラ電話対策製品「トビラフォン Biz」の取り扱いが開始されることで、より多くの企業・組織・自治体などに向けて本サービスを提供できる体制が整いました。本取り組みを通じて、法人の電話業務における安全性・生産性の向上を推進してまいります。

トビラシステムズは今後も、法人における電話業務の課題解決に向けたサービスの普及・拡充に取り組んでまいります。

■「トビラフォン Biz」のカスハラ対策機能

近年、企業の問い合わせ窓口や店舗などにおいて、過度のクレーム電話や長時間の執拗な電話などの「カスタマーハラスメント（カスハラ）」が深刻化しています。従業員に深刻な精神的負担を与え、離職率の上昇や業務の停滞を起こすリスクもあり、対策の重要性が高まっています。

「トビラフォン Biz」は、通話録音・録音告知・IVR（自動音声応答システム）などの機能を備え、カスハラ対策や業務効率化を支援するソリューションとして、企業や自治体での活用が進んでいます。

・全自動通話録音

通話が全て自動的に録音され、通話内容の振り返りが可能です。

・録音告知

自動音声で録音告知アナウンスを流すことで、カスハラ電話の抑止効果となります。

・IVR（自動音声応答システム）

自動音声で「〇〇のご用件は1を押してください」などダイヤルを促し、着信を適切な部署に振り分け、繰り返しの電話やカスハラの電話をコントロールします。

・Web管理画面で電話業務を可視化

すべての通話内容をWeb管理画面で簡単に検索・確認・共有可能です。

その他、カスハラ対策や業務効率化を支援する様々な機能を備えています。既存のビジネスフォンに接続することで、ご利用者さま自身で簡単に設定ができ、会社全体でカスハラを包括的に対策できます。

「トビラフォン Biz」公式サイト

https://tobilaphone.com/biz/gw/

■京セラドキュメントソリューションズジャパンについて

京セラドキュメントソリューションズジャパンは、トータルドキュメントソリューションアドバイザーとしてグローバルに事業展開する京セラドキュメントソリューションズ（本社：大阪）のグループ会社です。長年培ってきた独自の長寿命設計技術を核に、環境性と経済性に優れた複合機、プリンターは世界各国で評価されています。加えて、ビジネスソリューション事業や商業用・産業用印刷事業など、ドキュメントに関わるあらゆるサービスを総合的に提供できることが私たちの強みです。お客様によって異なるさまざまな課題に、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを組み合わせ、最適なドキュメントソリューションを提案します。私たちはお客様が取り扱う情報を効率的に管理し、その情報を知識に変え、スピード感をもって課題解決できるように支援していきます。

＜会社概要＞

会社名 ：京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

代表者 ：代表取締役社長 池田 幸生

設立 ：2000年10月1日

所在地 ：大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番37号

公式サイト：https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

＜会社概要＞

会社名 ：トビラシステムズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 明田 篤

証券コード：4441（東証スタンダード市場）

設立 ：2006年12月1日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト：https://tobila.com/