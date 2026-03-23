中小建設業の「現場でのAI活用とリスク対策」を徹底解説！明日から使える現場活用術・利益改善・新人教育など幅広く学ぶ『中小建設会社のための生成AI活用（基礎講座）』を実施

ネクストビルダーズ株式会社

ネクストビルダーズ株式会社（本社：東京都稲城市、代表取締役：直井 優太）は、2026年3月17日、中小建設業の経営者および実務担当者を対象とした『中小建設会社のための生成AI活用（基礎講座）』を一般社団法人 東京都中小建設業協会 会員様向けに実施。

本セミナーは、元公共工事の現場監督としての経験を持つ講師が、中小建設業が抱える「AIを現場にどう落とし込むか分からない」「安全な運用ルールが分からない」といったリアルな課題に応えるために徹底解説。情報漏洩を防ぐリスク対策から、明日からすぐに使える「現場業務の時短術」「利益改善」「新人教育」まで幅広く学べる実践的な内容で、当日は24名が参加し、開催後アンケートでは「大変満足」「満足」を合わせて100％となりました。

開催の背景

建設業界では「2024年問題」や慢性的な人手不足への対応が急務となる中、生成AIによる業務効率化に注目が集まっています。しかし、中小規模の建設会社においては「現場にどう導入すればいいか分からない」「機密情報漏洩などのセキュリティリスクが怖い」といった理由から、活用に踏み切れないケースが多く見られます。

そこで当社は、ITに不慣れな企業でも安全かつ確実に現場へAIを定着させ、生産性向上を実現するための「基礎講座」として、本セミナーを実施いたしました。

開催当日の様子

本講座では、質疑応答を含めた90分間で、以下のテーマを中心に実施いたしました。

1. 生成AIの企業活用における実践例

建設業特有の「現場活用術」「利益改善」「新人教育」に焦点を当て、現場監督の事務負担をいかに減らすか、属人化したノウハウを生成AIでどのように活用できるか、実際のデモンストレーションを行い、具体的な事例を交えて解説しました。

2. 生成AIの企業活用における注意点・リスク対策

参加者の皆様が最も懸念されていた「セキュリティ問題」について解説。中小建設業が最低限守るべき安全な運用について解説しました。

3. 生成AI活用グループディスカッション

参加者同士のグループディスカッションでは、自社の活用方針や試してみたいAIアイデアについて活発な意見交換が行われました。互いの視点に刺激を受けながら、現場ですぐに実践できそうな具体的な活用案が多数洗い出されました。

参加者の声（※アンケート回答結果より一部抜粋）

「デモンストレーションが現場経験豊富な講演者様なので、解像度高く参考になりました。」

「工事支援室として後方支援を担っている立場なので、現場の担当者の負担軽減につなげられそうだと感じて、大変勉強になりました。」

講師プロフィール

直井優太 ネクストビルダーズ株式会社 代表取締役

1級建築施工管理技士／中央大学MBA（経営修士）

地場ゼネコンにて国交省等の公共工事で現場代理人を経験。その後、DX推進担当や経営修士の経験を経てネクストビルダーズ株式会社を創業。現在は中小建設会社への人材採用／育成・DX／AI推進支援を行っている。

代表コメント

「建設現場の生産性を下げる要因となっている膨大な間接業務は、AIを活用することで劇的に削減することが可能です。人がやるべき本来の現場管理と、AIに任せるべき事務作業を切り分けることが、これからの建設経営の鍵を握ります。

AI活用の有無で中小建設業の企業間格差が加速度的に広がっていく時代だからこそ、私たちは建設会社様にAI活用のノウハウを共有し、伴走支援を全力で続けてまいります。」

毎月3社様限定 無料相談実施中

相談は建設会社のみとさせていただいております。

無料相談専用フォーム：https://nextbuilders.co.jp/contact/

本件に関するお問い合わせ先

ネクストビルダーズ株式会社

MAIL：contact@nextbuilders.co.jp

URL：https://nextbuilders.co.jp/

開催概要

講座名：中小建設会社のための生成AI活用（基礎講座）

主催：一般社団法人 東京都中小建設業協会

企画：ネクストビルダーズ株式会社

開催日時：2026年3月17日 15:00～16:30

会場：ビジョンセンター西新宿

参加対象：会員企業の経営者・社員

参加人数：24名

講習時間：90分程度（質疑応答含む）