本社工場に大型蓄電システムの製造ラインを増設

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長CEO：伊藤 正裕、証券コード：485A）は、岡山県玉野市の本社工場「Power Base」に大型蓄電システムの製造ラインを増設することを決定いたしました。2027年1月の製造開始を予定しており、総事業費は20億円を見込んでおります。

本社工場では、これまで中型蓄電システムおよび蓄電池型超急速EV充電システムの製造を行ってまいりましたが、新たに大型蓄電システム「Mega Power 2500」の製造が加わります。また、当社主力製品である同システムについては、本製造ライン増設に加え、同日付で北海道苫小牧市における新工場「Power Base Hokkaido」の開設を決定しております（別紙参照）。

本社工場に北海道新工場および玉野市内の提携工場を加えた3拠点体制で、2030年に年間7.5 GWhの製造体制を構築し、拡大する蓄電システム需要に対応します。この体制において、本社工場はマザー工場として製造技術・品質管理の中核を担い、あわせて複数拠点化によるレジリエンス強化を図ります。

当社は岡山県玉野市を中心とした製造体制の強化を通じて、蓄電システムの国内製造を拡大し、日本のエネルギー自給率の向上に貢献してまいります。

■ 本社工場「Power Base」製造ライン増設 概要- 所在地：岡山県玉野市田井6-9-1- 製造品目：大型蓄電システム「Mega Power 2500」（10 ftコンテナ型）- 生産能力：年間800台（約2 GWh）- 稼働開始：2027年1月（予定）- 総事業費：20億円

※本製造ラインは、既存設備を活用して増設します。検討中の第二製造棟は2030年以降の稼働を想定しております。上記は設計・計画の進捗に伴い、変更となる可能性があります。