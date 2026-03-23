兵庫・湯村温泉「湧泉の宿ゆあむ」、1泊2食付きペア宿泊券が当たるキャンペーンを開催【応募期間：2026年3月19日（木）～5月8日（金）】

アイアンドエフ・ビルディング株式会社和モダンツイン客室【34平米／定員2名】

アイアンドエフ・ビルディング株式会社(本社：大阪市北区、代表取締役：泉 邦治)が運営するビナリオホテルズ＆リゾーツの温泉宿「山陰湯村温泉 湧泉（ゆうせん）の宿ゆあむ」（兵庫県）では、1泊2食付きペア宿泊券（客室：春来川沿いの和モダンツイン／夕食：スタンダード会席）が2組４名様に当たる「Instagramフォロー＆いいねキャンペーン」を実施いたします。

客室：和モダンツイン

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DWDNfT2gitT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D和モダンツイン客室【34平米／定員2名】

洋風ながらも素足で過ごせるのが嬉しい、春来川沿いの和モダンなデザインの客室。大きめの室内縁側を備え、昼はバルコニーとしてゆったりとすることができます。ベッドはふかふかの羽毛布団を使用しシーツが乱れにくい「デュベスタイル」。ローベッド（低めのベッド）タイプなので、チェックイン後すぐにおくつろぎいただけます。

夕食：スタンダード会席

和モダンツイン客室【34平米／定員2名】和モダンツイン客室【34平米／定員2名】和モダンツイン客室の窓から目線を下すと楽しめる春来川（はるきがわ）夏のスタンダード会席／イメージ

「身体に優しい」をテーマとした素材重視の創作会席をお愉しみいただけます。

日本海の漁港で仕入れる海の幸、契約農家で栽培された採れたての新鮮野菜、豊かな大地で育った山陰産のお米など地場の食材をふんだんに使用し、四季折々の食材を彩り豊かに仕上げています。

【受賞歴】

・Relux 2023年 上半期ランキング 夕食がおいしい旅館部門 第3位 など

朝食

山陰地産地消の”温かい”朝食

契約農家から仕入れた新鮮野菜や地元ブランド「八鹿豚」、浜坂名物の竹輪（ちくわ）などが愉しめるゆあむ名物「せいろ蒸し」、山陰産のお米を使用したホカホカのごはんと「但熊のこだわり卵」、栄養価の高い「鳥取県産しじみ味噌汁」など、山陰の地産地消の“温かい”朝食は料理長のこだわり満載。

食後には、”冷たい”自家製「きなこプリン」をテーブルにお届けいたします。

ゆあむ名物「せいろ蒸し」産みたて卵の卵かけごはん自家製きなこプリン

【受賞歴】

・温泉宿・ホテル総選挙2023 朝食自慢部門 全国 第3位 など

湯村温泉街

湯村温泉街

兵庫県北部、山々に囲まれ静寂な湯村温泉は都会の喧騒から離れてのんびり過ごすのに最適な立地。源泉温度は98度のお湯がこんこんと湧き出る日本屈指の高熱の湯で知られています。

キャンペーン概要

＜応募期間＞

2026年3月19日（木）～5月8日（金）

＜応募方法＞

1 山陰湯村温泉湧泉の宿ゆあむ公式Instagram(https://www.instagram.com/yuamu_yumuraonsen/)をフォロー

2 該当投稿(https://www.instagram.com/p/DWDNfT2gitT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D)に「いいね」で応募完了

※すでにフォローしていただいている方は＜2 該当投稿に「いいね」＞のみで応募完了となります。

応募する :https://www.instagram.com/p/DWDNfT2gitT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

＜プレゼント内容＞

1泊2食付きペア宿泊券（客室：和モダンツイン／夕食：スタンダード会席）※2組4名様

※自宅からホテルまでの往復の交通費はプレゼント内容に含まれておりません。

※入湯税はお客様のご負担となります（大人1人150円/1泊）



＜ご招待期間＞

2026年6月～2026年9月末日

※除外日：休前日（土曜日）、祝祭日、連休前後、繁忙期、7/18～20、お盆（8/7～16）、9/18～27、休館日（6/8～11、7/1・2、9/9・10）

※お部屋の空き状況によりご案内ができないお日にちもございます。



＜当選発表＞

応募期間終了後、応募者より選定の上、山陰湯村温泉湧泉の宿ゆあむ公式Instagram(https://www.instagram.com/yuamu_yumuraonsen/)から当選者のみに5月15日（金）以降にDMにてご連絡いたします。

※ご当選連絡後、1週間以内にご連絡が取れない場合は、ご当選の権利を無効とさせていただきます。

※DMをお送りする際にフォローいただけていない場合は、ご当選の権利を無効とさせていただきます。

※応募期間終了前でのDMでのご連絡は致しておりません。

※なりすましアカウントにご注意ください※

山陰湯村温泉 湧泉の宿ゆあむの公式Instagramアカウントは「 @yuamu_yumuraonsen(https://www.instagram.com/yuamu_yumuraonsen/) 」のみです。

キャンペーン実施期間中に、個人情報を取得するようなDMをお送りすることはございません。

本アカウント以外のアカウントからキャンペーンに関するDMをお送りすることはございません。



＜注意事項＞

・非公開アカウント及びフォロワー外からのDM受け取りが制限されているアカウントは、対象外になります。

・ご応募は日本国内在住、成人の方に限ります。

・本キャンペーンはモニター形式となります。ご宿泊後はInstagramへの投稿を条件とさせていただきます。

当選のご連絡をもって発表とさせていただきます。（落選者様への個別連絡は行いません）

・山陰湯村温泉 湧泉の宿ゆあむの公式Instagram @yuamu_yumuraonsen(https://www.instagram.com/yuamu_yumuraonsen/) 以外から当選連絡はいたしません。（偽アカウントにご注意ください）

・当選連絡において、カード情報の入力や外部サイトへの誘導を行うことはありません。

・選定に関するご質問にはお答えできません。

・賞品獲得権利の譲渡・転売はできません。

・当館までの交通費は当選者様負担となります。

・諸事情により上記のご招待期間に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

・ソーシャルメディアの運用を妨害する行為、趣旨に反する行為、不適切と判断する行為は禁止いたします。

・本キャンペーンの内容は予告なしに変更・中止になる場合があります。

概要

【山陰湯村温泉 湧泉の宿ゆあむ】

URL: https://www.yukemuri.co.jp/

天然温泉（大浴場）

美人の湯として知られる兵庫県北部の湯村温泉に位置し、兵庫の伝統工芸品「豊岡杞柳（きりゅう）細工」をモチーフに’編む’というコンセプトで館内をデザイン。

「豊岡杞柳（きりゅう）細工」

客室で温泉を愉しめる温泉半露天風呂付客室＜かわみ＞（2023年リニューアル）をはじめ、素足で過ごせる「和モダンツイン」客室などのベッドタイプの客室や、日本らしい従来の布団タイプの純和室などバリエーション豊かな客室があり、思い思いの時間をお過ごしいただけます。

温泉半露天風呂付き客室＜かわみ＞ スイート和モダン【87平米／定員6名】（2023年リニューアル）和モダンツイン客室【34平米／定員2名】

周辺観光としては、鳥取砂丘（鳥取県鳥取市/車約40分）、竹田城跡（兵庫県朝来市/車約75分）をはじめ、ドライブやツーリングにも最適な美しい海水浴場（兵庫県新温泉町/車30圏内多数）などがあります。

鳥取砂丘（鳥取県鳥取市）／車約40分諸寄海岸（兵庫県新温泉町）／車約20分（城山園地からの眺め）

所在地：〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1610

TEL ： 0796-92-1101

FAX ： 0796-92-1201

URL ： https://www.yukemuri.co.jp/

客室数 ：34室

温泉 ：男女別露天風呂付大浴場

駐車場 ：宿泊者専用駐車場50台(無料)

外観とすぐそばを流れる春来川

アクセス：

・バス：大阪/梅田、千里ニュータウンより特急バスで約3時間半

・電車：JR浜坂駅より湯村温泉行きバスで約25分

・飛行機：鳥取砂丘コナン空港からレンタカーで約45分

・お車：北近畿豊岡自動車道「八鹿氷ノ山I.C」より国道9号線を鳥取方面へ約45分

【運営会社概要】

社名：アイアンドエフ・ビルディング株式会社

代表：代表取締役 泉 邦治（いずみ くにはる）

本社所在地：大阪市北区豊崎3丁目9-7

URL：会社概要 https://iandf.co.jp/

ビナリオホテルズ＆リゾーツ https://hotel-binario.jp/

設立年：1973年1月

資本金：8,000万円

従業員数：約100人

事業内容：ホテル所有運営及び不動産賃貸業