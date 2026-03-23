『介護コンシェルジュ』をAstemoアフターマーケットジャパン株式会社に提供開始

株式会社インターネットインフィニティー

全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、Astemoアフターマーケットジャパン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長 福岡 正晃）に対し、「仕事と介護の両立」を支援する企業様向けの福利厚生サービス『わかるかいごBiz』のサービスの一つである『介護コンシェルジュ』の提供を開始いたしました。

■導入に至った背景

Astemoアフターマーケットジャパン株式会社では、「仕事と介護の両立支援」を重要な経営課題の一つと位置づけ、従来から体制・施策の強化拡充を進めています。今回、会社制度や施策の状況を踏まえて検討いただいた結果、「従業員一人ひとりに寄り添った支援の強化」という観点で、専門家により従業員の介護に関する知識や経験不足を補い、悩みを抱える従業員の目線に立った相談体制を構築し、その実現をサポートすることのできる『介護コンシェルジュ』を2026年3月1日からご導入いただきました。

■仕事と介護の両立支援サービス『わかるかいごBiz』とは？

介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、

「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）

「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）

「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）

「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）

など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。

https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/

■求められる「仕事と介護の両立支援」

少子高齢化が進む中、家族の介護に直面し、仕事との両立に苦しむ人が増え続けています。国の調査によれば、介護を理由に離職する人は、年間10万人を超えました。中でも離職が多いのは、組織の中核を担う年齢層の人たち。もはや介護と仕事の両立は誰にとっても、どの企業にとっても他人事ではない時代になったといえます。

当社はAstemoアフターマーケットジャパン株式会社に、相談員による介護相談窓口を設け、個別の相談者のニーズに合わせスピード感を持って具体的な課題解決に結びつける体制を提供致します。

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■会社概要

会 社 名：株式会社インターネットインフィニティー

本社所在地：〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19 興和二番町ビル２階

代 表：代表取締役社長 別宮 圭一

設 立：2001年5月7日

事業内容：ケアマネジャー向けウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」の運営等

URL：https://iif.jp/

私たちインターネットインフィニティーグループは、ヘルスケアソリューション企業として

新しいヘルスケアサービスの創造とチャレンジを続けてまいります。

ニュースリリ―ス及びサービスに関するお問合せ先

株式会社インターネットインフィニティー Webソリューション部 わかるかいごBiz事務局

TEL: 03-6897-4773 FAX: 03-6897-4771 MAIL: support@wakarukaigo.jp

その他IRに関するお問合せ先

株式会社インターネットインフィニティー IR担当

TEL: 03-6897-4777 MAIL: ir@iif.jp