定修工事のデジタル化を行う「Proceedクラウド」、TPM商品開発賞を受賞

株式会社東京ファクトリー

株式会社東京ファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役：池 実）が提供する設備保全DXサービス「Proceedクラウド」は、このたび公益社団法人日本プラントメンテナンス協会のTPM優秀商品賞を受賞しました。

■受賞の背景・評価ポイント

「Proceedクラウド」は、設備保全現場における写真・画像データの活用に着目し、お客様の現場の課題やご要望をもとに開発・改善を重ねてきたサービスです。

今回の受賞は、日々ご利用いただいているお客様からのフィードバックや実際の現場での活用を通じて磨き上げられた成果であり、お客様と共に創り上げてきた取り組みが評価されたものと捉えております。

今回の受賞においては、特に以下の点が高く評価されました。

- 画像情報の優位性を活かした発想に独創性がある点- 実体験を基に、写真を2軸情報で整理し、プラントの定期修繕工事の現場の事例では業務時間の大幅な短縮を実現した点- 写真の自動分類に特許技術を活用している点- モバイルアプリからのコメント登録、関係者通知、タグ付けなど、現場入力の効率化が図られている点- BoxやTeamsなど他システムとの連携が可能な点- オフライン対応やセキュリティ機能など、実用性が高い点- SaaS型により低額な初期費用で導入できる点

これらの特徴により、現場の実務に即した実効性の高いソリューションとして評価され、今回の受賞に至りました。

当社は今後も、現場で使いやすいサービスであり続けることを最優先に、さらなる機能改善と価値向上に取り組んでまいります。

設備保全業務の高度化と効率化を支援し、製造業・プラント業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

■TPM優秀賞品賞とは

TPM優秀賞品賞は益社団法人日本プラントメンテナンス協会が、メンテナンスサービスの効率化を図り、製造プラントの信頼性と生産向上に貢献しメンテナンスサービス業界の発展に寄与することを目的に制定された賞です。

受賞発表ページはこちら(https://jipmglobal.com/tpm/archives/awardslist/2025#award3)

■Proceedクラウドとは

Proceedクラウドは、工程写真をベースに現場情報のデータベースを構築するクラウドサービスです。

Proceedクラウドの詳細はこちら(https://proceed-cloud.com/)

写真の整理・保存やレポート作成業務を効率化するだけでなく、写真をベースに現場情報を可視化することで、トラブル対応の速度を向上や設備停止リスクの低減、技術の伝承を実現します。

■株式会社東京ファクトリー

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目９-２大手町フィナンシャルシティグランキューブ3F

代表者 ：代表取締役 池 実

設立 ：2020年4月1日

会社サイト：https://tokyofactory.co.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせは、株式会社東京ファクトリーまでお願いいたします。