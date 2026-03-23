TevaとURBAN RESEARCHのスペシャルコラボレーション。旅を彩るエクスクルーシブモデル

株式会社アーバンリサーチ

1984年、グランドキャニオンのあるリバーガイドにより世界で初めて誕生した「スポーツサンダル」の先駆者のTeva。独自のストラップシステムによる高いホールド性能は、水辺のアドベンチャーから都市生活までをシームレスに繋ぎます。

現在は全製品のストラップに再生プラスチックを採用するなど、環境負荷の低減と機能美を両立。時代を超えて愛される「ハリケーン」等の定番モデルを中心に、自由でアクティブなライフスタイルを提案し続けています。

そんなTevaのURBAN RESEARCH エクスクルーシブモデルが登場。

3月20日(金)よりオンラインストアで予約を開始いたします。

スポーツサンダルらしい履き心地はそのままに、アメリカ・セドナの風景を思わせる鮮やかでプレイフルなカラーや愛らしいデザインがバイヤーのおすすめポイント。

素足はもちろん、靴下も合うので春から夏まで長く付き合っていただける一足。

映える足元で、ぜひいろいろな場所へお出かけしてみてはいかがでしょうか。

EXCLUSIVE フラットフォーム ユニバーサル テッセラ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-2210140/?_ga=2.7759025.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

品番：CU26210-2210140

価格：\11,880 (tax incl.)

サイズ：23 / 24 / 25

【予約開始】

2026年3月20日(金)

【発売時期】

2026年4月中旬予定

【予約・販売店舗】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-2210140/?_ga=2.51404842.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

※ 発売時期は予告なく変更する場合がございます。

詳しくはURBAN RESEARCH公式インスタグラム(https://www.instagram.com/urban_research/)でお知らせいたします。