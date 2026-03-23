～地元の繋がりから生まれたコラボレーション～それぞれの哲学が交差して遂に完成した「あまおう」を使った食事に合うお酒が遂に販売開始。小暖 -Koharu 公式オンラインショップで新登場。

株式会社天郷醸造所福岡県・福智町で育った「あまおう」を使った小暖 -Koharu

その他醸造酒製造及び販売を展開する株式会社天郷醸造所（本社：福岡県田川郡福智町、代表取締役：中山雄介）から地元・福智町（福岡県）で減農薬で育てられた「あまおう」を使用して醸造された小暖 -Koharu を公式オンラインショップで3月23日から一般販売を開始します。

それぞれの哲学が交差するコラボレーション

天郷醸造所が手掛ける「在る宵」

天郷醸造所/在る宵は、福岡県福智町を拠点に、「効率を求めない」酒造りを軸としたブランドです。私たちは、合理性や大量生産を優先するのではなく、土地の水、地域で育まれた米、人の営みや文化と丁寧に向き合いながら、時間をかけて一杯を醸しています。

目指しているのは、「酒をつくること」ではなく、その一杯に宿る背景や想いまでも含めた“物語”を届けること。

どのような土地で生まれ、どのような人が関わり、どのような時間を経て生まれたのか──

そのすべてが重なり、記憶に残る体験になると考えています。効率を求めないからこそ辿り着ける価値を信じ、伝統を尊重しながらも、日本から生まれたお酒の新たな可能性を国内外へ発信していきます。

「成功」より「幸せ」を育む、ことうげ苺園の超・減農薬いちご

福岡県のみで限定生産されている、日本を代表する高級ブランドいちご。「あまおう」ことうげ苺園の超・減農薬いちご福岡県福智町で苺を育てる小峠さん

福岡県福智町で苺を育てる小峠さんの挑戦は、私たち天郷醸造所の理念とも重なる、「効率を求めない」ものづくりの象徴です。

2020年、小峠さんは食の安全への強い想いから、日本の基準を超える国際的な水準を目指し、「超・減農薬栽培」に踏み出しました。苺は病虫害に弱く、減農薬での栽培は極めて困難とされています。

それでも小峠さんは、農薬に頼るのではなく、苺そのものの力を引き出す土づくりと環境づくりに向き合い続けてきました。

ウイスキーの搾りかすや海洋深層水由来のにがりを用い、約250種の微生物が共存する土壌を育てることで、栄養豊富で柔らかな土を実現。この土が、苺の免疫力そのものを高めています。虫害対策においても、農薬ではなく自然の摂理を活用。苺に害をもたらすダニを、天敵となるダニによって制御することで、自然の循環に沿った持続可能な方法を採用しています。さらに、防虫対策として用いるのは、料理にも使われる米酢。その刺激臭によって虫を遠ざける、シンプルで安全な手法です。

しかし、このような取り組みの代償として、収穫量は従来の約7割にまで減少し、手間やコストは数倍に膨らみます。

ことうげ苺園の超・減農薬いちご

それでもなお、小峠さんは言います。「納得できるモノづくりが、何より幸せだ」と。効率ではなく、本質を選ぶ。その覚悟のもとに育てられた苺には、単なる甘さを超えた、生命の力強さが宿っています。今回使用する「あまおう」は、小峠さんのこれまでの挑戦の集大成とも言える存在です。

苺のフレーバー「小暖（こはる）」やわらかに、一春の気配。

苺の王様「あまおう」を贅沢に使用した、軽やかで心地よい苺のフレーバー「小暖（こはる）」。やわらかな陽光を感じる春の始まりを思わせるような一杯で、いちご本来の甘み・酸味・香りのバランスを丁寧に引き出しました。グラスに広がる淡いピンク色と、シルキーでなめらかな口当たり。完熟あまおうの華やかな香りに、上品な甘味と米の旨味が重なり、後半にはシャープな酸が味わいを引き締め、ドライに切れ上がります。余韻にはほのかな青みが残り、クリーンで爽やかな後口へと導きます。

小暖-Koharu

公式サイト:https://shop.amanosato-sake.com/products/koharu

原料米:福岡県産山田錦100％使用

精米歩合:非公開

アルコール度数:16度

内容量:500mL

販売価格:3,850円（税込）

その他、販売情報

本商品は数量限定での販売となり、今回の製造分が無くなり次第終了となります。

天郷醸造所

店頭販売

2026年3月20日より販売開始しております。

イベント販売

イベント名:

Fukuchi Find Festival 福智スイーツ大茶会

日程:

2026年3月28日（土）・29日（日）

場所:

福智町屋内競技場（金田ドーム）

イベント名:

CHIKUHO酒まつり

日程:

2026年4月4日（土）・5日（日）

場所:

カホテラス

*数量限定のため、在庫状況によっては販売しない場合がございます。

小暖&寒夜のセット販売

寒夜 -Kanya-

公式サイト:

https://shop.amanosatosake.com/products/kanya-koharu

在る宵で現在販売している智町の農薬不使用で育てられたレモンをふんだんに使用。果実本来の風味を引き出しながらも、清らかな酒の味わいを調和させ、四季折々の魅力を感じられる一杯に仕上げた寒夜との限定セットを販売を開始します。

原料米:福岡県産山田錦100%

精米歩合:非公開

アルコール度数:16度

内容量:500mL

公式オンラインショップ

天郷醸造所/在る宵

https://shop.amanosatosake.com/

会社概要

■会社名：株式会社天郷醸造所

■代表者：中山雄介

■所在地：福岡県田川郡福智町弁城1813

■設立：2023年12月

■URL：https://amanosato-sake.com/

■事業内容：その他醸造酒製造及び販売

天郷醸造所

■所在地：福岡県田川郡福智町上野3109-38