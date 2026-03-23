いよいよ今週！

過去最大規模で開幕へ 延べ200ステージ・出演者500人超、

120社以上の出展社が集結！

ステージ配信・スタンプラリー・フード・展示など見どころ満載、事前チェックで

AnimeJapanを遊び尽くす2日間へ



世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。

また、2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。TikTokではAnimeJapanの見どころを語る動画も話題に。

過去最多となる、120社を超える出展社ブースでは、迫力のある映像上映や、人気作品の展示、フォトスポット、オリジナルグッズの販売に加え、豪華出演者が登壇する、ブースステージなど、様々な展開が予定されております。

AJステージと出展社ブース合わせて、2日間でのべ200ステージ、500人超の豪華出演者がイベントを盛り上げます。

出展社情報はこちら▶https://anime-japan.jp/exhibition/

当日観覧も！豪華作品・出演者が集まる、出展社ブースステージ情報

出展社ブースでは、約20社がブース内にステージを設置し、声優や制作スタッフを招いたトークイベントを開催！ AJステージで行われる50ステージと合わせると、2日間で開催されるステージは延べ200ステージにのぼり、500人以上の出演者が会場に集まります。豪華ブースステージの情報は下記画像・各出展社のサイト＆SNSをご確認ください。

















AJステージ

今年のAJステージは、RED、GREEN、BLUE、WHITEの計4ステージで開催！全50ステージをお届けします！

また、AJステージのライブ配信も実施！「ABEMA」が開設する「AnimeJapan チャンネル」、ニコニコ生放送やYouTube Live・X Liveでの配信も予定しております。 より多くのユーザーに会場内でも会場の外でも、ステージをお楽しみいただけます。

















詳細は、AJ公式サイトをご確認ください。

AJステージラインナップ ▶https://anime-japan.jp/stage/

AJスタンプラリー マップ公開

東京ビッグサイトのAnimeJapan 2026会場内にスタンプラリースポットが登場！各スタンプラリースポットの二次元コードをスマートフォンで読み込むと、限定スタンプが獲得できます。全22箇所のスポットを回って、AnimeJapan 2026をさらに楽しみましょう！集めたスタンプの数に応じて、限定ノベルティもプレゼント！















〈限定ノベルティ〉

・キャラクター別ミニクリアファイル

スタンプ5個で1枚、スタンプ10個でさらに2枚プレゼント ※ランダムでのお渡し。※無くなり次第終了





・AnimeJapan 2026オリジナルショッパー

スタンプをすべて集めるとプレゼント ※無くなり次第終了





オフィシャルグッズ

毎回恒例のAJガチャが今年も登場！

人気作から最新作まで、様々な絵柄が楽しめるAnimeJapan 2026のキービジュアルのイラストを使用した缶バッジが今年も登場！今回は、ホログラム仕様のレア入り！

オフィシャルグッズブースでの販売とは別に、出展エリアJ〈東展示棟5ホール〉にてAJガチャとして、缶バッジの販売をいたします。（1回500円）





また、どこか懐かしさを感じるレトロアイテムとアップデートし続ける全5作品が融合した、AJ2026限定グッズも〈南展示棟 4ホール〉のオフィシャルグッズブースにて販売！

こちらもお見逃しなく！





Production Works Gallery テーマは「プロデューサーのお仕事」！

今年のProduction Works Galleryでは、「プロデューサー」にスポットを当て、そのお仕事を徹底解説します！

「アニメを創る」上で欠かせないのが、プロデューサー。

「企画プロデューサー」や「アニメーションプロデューサー」「音楽プロデューサー」などいろいろなプロデューサーとして、実際に働いている人たちへの取材を通して、みなさんが知っているようで知らないその仕事内容に迫ります。

フードパーク

AJフードパークを今年も開催︕南展示棟と東展示棟あわせて10店舗に加え、アニメイトのコラボキッチンカーも出展。

エネルギーをチャージしてAnimeJapanを楽しみ尽くしていただくため、心も体も満たされるメニューをご用意しております。

南展示棟の8店舗（※アニメイトカフェを除く）にて商品をご購入いただくと、１会計につき１点、AnimeJapan限定ステッカーをプレゼント！人気作品から注目の最新作までここでしか手に入らない限定デザインです。

※絵柄はランダムでのお渡しとなります。

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。





今年のAJフードパークの入口では、人気アニメキャラたちがご飯を食べながら皆さまをお出迎え！推しキャラクターと一緒に食事を楽しもう！

詳細はこちら https://anime-japan.jp/activities/foods/

コスプレイヤーズワールド

AJ初の出張版CDEF（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）開催︕多彩な撮影背景やCDEFの他にもみんなで盛り上がることができる企画を実施します︕更衣室、クロークなどのコスプレイヤーの皆様向けの設備もご用意しております。





アニメ化してほしいマンガランキング

「アニメ化してほしいマンガランキング」とは、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から、”アニメ化してほしいと思うマンガ”や、”大勢の人に見てほしい”と思う作品が、一般投票によって選ばれる「AnimeJapan」の恒例行事。

今年で9回目の開催となり、総投票数22万票を超え、SNSを中心に大きな盛り上がりをみせました。アニメ化への期待を背負った10作品は、AnimeJapan 2026会場内でのPR展示や受賞PV上映などを予定。TOP3の作品には総額300万円分の大型広告枠が送られます。

「アニメ化してほしいインディゲームランキングSupported by BitSummit」

「アニメ化してほしいインディーゲームランキング」は、日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit」が選定するアワード受賞作品を中心とした国内インディーゲーム（全35タイトル）の中から、“アニメで見てみたい”と思う作品を一般投票で選出する新企画です。AnimeJapan恒例人気企画「アニメ化してほしいマンガランキング」のインディーゲームverとして、アニメとゲームの親和性・メディアミックスの可能性に着目し、アニメ業界とゲーム業界をつなぐ接点づくりを目指します。投票結果は、AnimeJapan 2026（3月28日(土)・29日(日)）会場内の特設ブースにて、上位10タイトルをランキング形式で掲出して発表します。あわせてノミネート作品の試遊コーナーや、インディーゲームからアニメ化等が実現した事例紹介コーナーも展開いたします。

ファミリーアニメフェスタ2026

ファミリー向けのアニメ作品が集まるファミリーアニメフェスタも、過去最大規模での開催へ︕

キッズに人気のアニメ作品が集まる、ファミリー限定の入場無料イベントです。小学生以下のお子様とその保護者の方を対象に、ファミリーステージやキャラクター撮影会に多彩な人気キャラクターが登場します。春休みに親子でさまざまなアニメ作品との触れ合いを楽しむことができます。





ファミリーアニメフェスタ▶https://family-animefesta.jp/

AnimeJapan 2026 前売り入場券は好評販売中！

当日券よりお得に入場することができる、前売入場券は各種プレイガイドにて、絶賛販売中！

また、当日券はAnimeJapan会場内の販売窓口ほか、各種プレイガイドやファミリーマートにて購入することができます。

春の陽気を感じる週末のおでかけに、是非お越しください！

◆前売り入場券

販売価格：各日2,500円(税込)

販売期間︓～3月27日(金)23:59

販売場所：AJチケット・CNプレイガイド・アニメイト販売

◆当日券

販売価格：各日 2,800円(税込)

販売期間：3月28日(土) ・3月29日(日) 5:00～16:30

販売場所：AJチケット・CNプレイガイド/ファミリ―マート/東京ビッグサイト当日券売り場（東展示棟野外臨時駐車場付近）

※CNプレイガイドのインターネット販売・ファミリーマート店内マルチコピー機は、2026年3月28日（土）6:00～販売

※会場販売の詳細場所は公式サイトをご確認ください。

その他券種の詳細や購入方法は公式サイトをご確認ください

入場券情報▶https://anime-japan.jp/tickets/

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

AnimeJapan KICKOFF 2026：https://youtu.be/HZwpYMhFXHc

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animej

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj