【JPIセミナー】（一財）電力中央研究所「産業用ヒートポンプの最新動向と新たなビジネスチャンス」4月8日(水)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、一般財団法人電力中央研究所 グリッドイノベーション研究本部

ENIC研究部門 上席研究員 甲斐田 武延 氏を招聘し、産業用ヒートポンプの最新動向と新たなビジネスチャンスについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17692(https://www.jpi.co.jp/seminar/17692?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

（一財）電力中央研究所 : 産業用ヒートポンプの最新動向と新たなビジネスチャンス

～二次エネルギー価格比 温度リフト プロセス統合～

〔開催日時〕

2026年04月08日(水) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

一般財団法人電力中央研究所

グリッドイノベーション研究本部

ENIC研究部門 上席研究員

甲斐田 武延 氏

〔講義概要〕

カーボンニュートラルの実現に向けて、産業部門の熱の省エネ・電化技術である産業用ヒートポンプへの期待は大きい。

本講演では、産業用ヒートポンプの技術的特徴や国内外の動向を概説するとともに、今後の普及拡大に向けて導入方法の確立やその担い手が必要であることを解説する。

また、産業用ヒートポンプの製造面および導入・運用面でのバリューチェーンを概説するとともに、近年海外で新規参入してきた企業の特徴を紹介し、今後の日本での新規事業の可能性を示す。

〔講義項目〕

1. はじめに

(1) ヒートポンプの原理と特徴

(2) 二次エネルギー価格比と要求COP

2. 技術動向

(1) 国内

(2) 海外

3. 普及に向けた課題

(1) ヒートポンプの高効率な活用法

(2) インテグレータの必要性

4. ビジネスチャンス

(1) 産業用ヒートポンプのバリューチェーン

(2) 海外における新規参入企業の特徴

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,330円（税込）

2名以降：32,330円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17692(https://www.jpi.co.jp/seminar/17692?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。