ものづくりの拠点「マスナガキカイ研究所」オープン1周年記念イベントを開催

株式会社マスナガ

株式会社マスナガ（所在地：熊本県）は、ものづくりの複合施設「マスナガキカイ研究所」のオープン1周年を記念し、「マスナガキカイ研究所 1周年記念イベント」を2026年4月4日（土）に開催いたします。

マスナガキカイ研究所は、24時間ネジ1本から工具・部品が購入できるショップと、工作機械などを1時間単位で利用できるミニ工場を併設した、ものづくりの拠点施設です。技術者や企業、学生、ものづくりに興味を持つ方など、さまざまな人が集まり、アイデアや技術が交わる場所として運営しています。

2025年3月に熊本にオープンしたものづく複合施設「マスナガキカイ研究所」

今回の1周年イベントでは、施設機材を活用したものづくり体験ワークショップや見学ツアーを実施します。 また特別企画として、ドラマ「ファーストペンギン！」のモデルとして知られる坪内知佳氏をコーディネーターに迎え、トークセッションを開催。パネラーには株式会社オーツー・パートナーズ代表 松本晋一氏、株式会社和える代表 矢島里佳氏が登壇し、様々な産業におけるものづくり技術の可能性や課題をテーマに多角的に語り合います。

ものづくりを「体験・学び・交流」という形で楽しめるイベントを開催。ものづくり体験、機材体験ができるオープンイベント。様々な業界で活躍するゲストが登壇するトークイベント。

体験・学び・交流を通して、地域のものづくりの魅力や、新しい産業の可能性を感じていただけるイベントとなっています。

トークイベント登壇者や参加者と交流できる懇親会も開催。

地域のものづくり拠点としての新しい取り組みとして、ぜひ取材をご検討いただけますと幸いです。

～イベント概要 ～

【イベント名】

マスナガキカイ研究所 1周年記念イベント

【日時】

2026年4月4日（土）

12:00 ～ 19:30

【会場】

マスナガキカイ研究所

（熊本県）

【主な内容】

・ものづくり体験ワークショップ

・工作機械・機材の体験

・トークセッション

・施設見学

・交流イベント ほか

【イベント詳細・参加申込み】

https://kikaiken.jp/1213/

【チラシダウンロード】

https://msng.box.com/s/3mz0ry83a481f8wexnyvwud09bvj3szm

【マスナガキカイ研究所について 】

マスナガキカイ研究所は、24時間ネジ1本から工具・部品が購入できる「PRO-SHOP」と、工作機械などを時間単位で利用できるミニ工場「FACTORY」、ワークショップや展示会など交流イベントができる「COMMONS」を併設した、ものづくりの複合施設です。

技術者・企業・スタートアップ・学生など、ものづくりに関わる人々が集い、アイデアや技術を共有しながら新しいものづくりを生み出す拠点として運営しています。

24時間ネジ一本から購入できる「PRO-SHOP」3Dプリンタや工作機械を1時間から借りられる「FACTORY」展示や交流イベントが開催可能な「COMMONS」

本リリースについてのお問い合わせは、お下記までお問い合わせください。

担当：株式会社マスナガ 脇山

E-mail：info@kikaiken.jp 運営企業HP：https://msng.jp/(https://msng.jp/)