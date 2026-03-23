9周年を迎えたボル恋人気タイトル「天下統一恋の乱 Love Ballad ～月の章～」新キャラクター「世鬼千矩」のミニ本編を3月23日(月)より配信開始

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル「天下統一恋の乱 Love Ballad ～月の章～」において、新キャラクター「世鬼千矩（せき ゆきのり）」のミニ本編を2026年3月23日（月）より配信開始したことをお知らせいたします。

「天下統一恋の乱 Love Ballad ～月の章～」（以下、「恋乱LB～月の章～」）は、“影の戦国時代”を舞台に、「恋乱LB～華の章～」とは一味違う、甘く切ない忍（しのび）同士の恋物語を描いたボル恋の人気作品です。2017年の配信開始以来、重厚なストーリーや魅力的なキャラクター、美麗なイラストが多くの支持を集め、2026年3月に9周年を迎えました。

そしてこのたび9周年を記念し、新キャラクター・世鬼千矩のミニ本編ストーリーの配信を開始しました。敵として突如登場し、強い存在感を放った世鬼千矩。謎に包まれていた彼の物語が、ついに明らかになります。また、本ミニ本編の配信にあわせて、アプリ内では早期クリアキャンペーンを実施中です。期間中にストーリーをクリアすると、ここでしか手に入らないカレからの手紙のほか、限定アバターを獲得できます。

さらに、同時開催の陣イベントにも世鬼千矩が参戦いたします。物語を読み進めることで入手できる「なかよし団子」を集めて愛しの殿方に差し入れすると、限定衣装を身につけた殿・忍のアバターや、部屋に飾ることができるインテリアアバターなどが手に入ります。本ミニ本編の配信やイベントを通じて、ますます広がる「恋乱LB～月の章～」の世界をどうぞお楽しみください。

「天下統一恋の乱Love Ballad」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/tenka/(https://products.voltage.co.jp/tenka/)

「天下統一恋の乱Love Ballad」公式X（@koi_game_koiran）：https://twitter.com/koi_game_koiran(https://twitter.com/koi_game_koiran)

「天下統一恋の乱Love Ballad」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ(https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ)

世鬼千矩 ミニ本編概要

▼プロフィール

名前：世鬼千矩（せきゆきのり）

性格：生意気

身長：5尺（およそ175cm）

体重：16貫（およそ62kg）

趣味：親友とつるむこと

▼あらすじ

世鬼一族の頭領として圧倒的な力を誇る千矩。

仲間と共に夢へ向かって突き進む彼が、

始めて心を揺らした出会いとは……？

世鬼千矩ミニ本編配信記念 早期クリアキャンペーン開催

世鬼千矩のミニ本編ストーリーを期限までに読み終えると、世鬼千矩からのお手紙や、「紅影まとうどれす」などのアバターを入手できます。ぜひストーリーとあわせて、この機会にしか手に入らない限定アバターもお楽しみください。

【キャンペーン期間】

3月23日(月)16:00～4月1日(水)15:59

※上記は最終特典の終了日時です

＜早期クリアキャンペ-ン特典情報＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1541_1_a43f859cf3e38226eb47681262d8b2ed.jpg?v=202603230951 ]

世鬼千矩も参戦！

陣イベント「愛の乱～桃から誕生！なかよしの絆～」開催

物語を読み進めると、陣イベント用アイテム「なかよし団子」が手に入ります。「なかよし団子」を集めて殿方に差し入れすると、限定衣装を身につけた殿・忍のアバターや、部屋に飾れるインテリアアバターなどを獲得できます。

また今回の陣イベントには、ミニ本編の配信を記念して世鬼千矩も参戦いたします♪

【開催期間】

3月23日（月）16:00～4月1日（水）15:59

「天下統一恋の乱Love Ballad」について

「天下統一恋の乱Love Ballad」は、当社が提供する恋愛ドラマシリーズ「ボル恋」のタイトルです。

戦国時代を舞台に、乱世を生き抜く武将や忍との“命懸けの恋”をお楽しみいただけます。

本作は、個性豊かな戦国武将たちとの華やかで情熱的な恋を描く「華の章」と、武将に仕え暗躍する忍との、時代に翻弄される切ない恋を描く「月の章」の2つのストーリーで展開しています。

「天下統一恋の乱Love Ballad」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/tenka/(https://products.voltage.co.jp/tenka/)

「天下統一恋の乱Love Ballad」公式X（@koi_game_koiran）：https://twitter.com/koi_game_koiran(https://twitter.com/koi_game_koiran)

「天下統一恋の乱Love Ballad」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ(https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ)

「天下統一恋の乱Love Ballad」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0 以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)