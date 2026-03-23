Synspective、サウジアラビアのNSG UP42とデータパートナーシップ契約を締結

株式会社Synspective

小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供を行う株式会社Synspective（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：新井元行）は、サウジアラビア王国の国家地球観測データプラットフォーム「NSG UP42」とデータパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。NSG UP42は、サウジアラビア公的投資基金（PIF）の傘下で、同国の宇宙ビジネスを牽引するNeo Space Group（NSG）が運営しています。

本合意に基づき、Synspectiveは高頻度・高分解能なSAR衛星データ製品のライセンスを供与し、NSG UP42のプラットフォームを通じて提供を開始します。これにより、NSG UP42の利用者は、統一されたデジタルインターフェースを通じて、Synspectiveの地球観測データをシームレスに検索・購入することが可能になります。

本提携は、Synspectiveが持つ高度な衛星コンステレーションと、NSG UP42の強固なインフラを組み合わせるものです。サウジアラビアをはじめとする同地域のユーザーに対し、SARデータから迅速かつ実用的なインサイト（知見）を得るための効率的なプロセスを提供します。

本提携の主なハイライト：

- シームレスな統合：SynspectiveのデータはNSG UP42のAPIおよびデータ配信インターフェース経由で提供され、開発者やアナリストにとって極めてスムーズなデータ提供を実現します。- 高度な可視化：専用のカバレッジマップサービスを活用することで、ユーザーは発注前にデータの利用可能性や過去のアーカイブ状況を確認できます。- 地域における事業展開の加速：国際的なガバナンスおよび輸出管理の枠組みのもと、インフラ、農業、海洋、防災、エネルギー等の広範な分野で、SARデータの円滑な流通と活用を実現します。

株式会社Synspective 代表取締役CEO 新井元行のコメント

NSG UP42とのパートナーシップは、サウジアラビアの重要産業において当社のSAR衛星データの活用を広げる重要なステップとなります。高頻度なモニタリング体制を構築することで、より迅速な意思決定を可能にする環境を提供し、現地市場のニーズに応えてまいります。

NSG UP42 シニア・バイス・プレジデント Turki Alsubaieのコメント

NSG UP42においてSARの機能を拡張することは、サウジアラビアの地球観測エコシステムの回復力（レジリエンス）と深みを向上させます。全天候型のモニタリングは、ミッションクリティカルな用途において不可欠です。本提携により、国家開発の優先事項に沿った、信頼性の高い実用的なインテリジェンスを提供する能力がさらに強化されます。

株式会社Synspectiveについて

独自の小型SAR（合成開口レーダー）衛星を開発・運用し、SARデータの販売および衛星データを活用した解析ソリューションを提供しています。2028年以降に30機以上の小型SAR衛星コンステレーションの構築を目指し、「次世代の人々が地球を理解し、レジリエントな未来を実現するための新たなインフラをつくる」というミッションのもと、地球上のあらゆる場所の変化を観測できる新しいインフラの創造に取り組んでいます。高頻度・高解像度の地球観測を可能にするSAR衛星を活用することで、持続可能な社会・経済活動を阻害する恐れのある自然災害や紛争、環境破壊などのリスクを特定・評価し、専門性を持つパートナーとともにソリューションの開発・実装を行います。

https://synspective.com/

NSG UP42について

NSG UP42は、サウジアラビア王国の国家地球観測データプラットフォームであり、衛星画像や高度な地理空間分析への一元的なアクセスを提供しています。PIF（公的投資基金）傘下のNeo Space Group（NSG）の一部であり、UP42の技術を活用することで、政府および企業セクターにおけるデータ駆動型の意思決定を支援しています。 Neo Space Group（NSG）は、衛星通信、地理空間インテリジェンス、PNT（測位・航法・タイミング）の分野でグローバルな宇宙サービスを展開しており、サウジアラビアの「ビジョン2030」に則り、同国の宇宙経済の発展に貢献しています。

https://www.neospacegroup.com/