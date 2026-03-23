ニトリグループ累計販売数約15万個以上！『お、ねだん以上。のレトルトカレー』シリーズ、好評につきニトリ取り扱い店舗を拡大

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年3月上旬より「お、ねだん以上。のレトルトカレー」シリーズの取扱店舗を全国231店舗に拡大し販売いたします。

2023年の9月からグループ会社の島忠で発売開始し、種類を増やし2025年8月からはニトリ店舗の一部でも展開しておりました。2026年2月末現在で、シリーズ累計販売数約15万個を突破いたしました。この度、より多くの地域で食べていただきたいと思い、231店舗へ拡大いたします。

■レトルトカレー誕生秘話

2024年11月までニトリグループが運営していたレストラン（みんなのグリル）では、看板メニューのひとつとして「スパイシービーフカレー」を提供していました。本商品は、ニトリ所有の「グリル銀鱗荘」に所属するフレンチシェフが監修したもので、ステーキを中心としたメニューの中でも特に高い人気を誇っていました。

その味を求め、近隣のお客様がタッパーをご持参のうえ「カレールウだけでも販売してほしい」とご来店されたこともありました。より多くの方にこの味を楽しんでいただきたい--。そんな想いを受け、弊社の似鳥がレトルトカレーとして商品化することを決意いたしました。

その後、ハウス食品株式会社様と一緒に、「クリーミーバターチキンカレー」、「欧風ビーフカレー」、「濃厚キーマカレー」と共同開発し、発売していきました。どのカレーも、試作を重ね重ね行い、想いを込めて作った自信作です。是非、一度お試しくださいませ。

■商品紹介 ※価格は全て税込み表記

【商品名】スパイシービーフカレー

【価格】300円

【内容量（約）】180g

【特徴】29種類のスパイスを使用し、スパイスと酸味が立つ、切れ味のあるカレーです。お店で食べる本格的な味をご家庭で楽しめます。

【会長似鳥 コメント】多くの方に食べていただきたく、試行錯誤を重ね、真心こめて作りました。是非、みなさんにお召上がりいただきたいです。

【商品名】クリーミーバタチキンカレー

【価格】300円

【内容量（約）】170g

【特徴】北海道産生クリームを使用し、クリーミーな仕上がりになっております。お子様からご年配の方まで多くの方に食べていただきたい味です。

【会長似鳥 コメント】お子様から大人まで幅広い年代の方々に満足いただけるよう、まろやかさやコクを追求しました。是非、みなさんにお召上がりいただきたいです。

【商品名】欧風ビーフカレー

【価格】300円

【内容量（約）】180g

【特徴】とろけるようなやわらかビーフと国産黒糖のコクで仕上げた欧風ビーフカレーです。旨みや甘さに厚みが出るように仕上げたこだわりの味です。

【会長似鳥 コメント】隠し味に国産黒糖のコクを活かし、とろけるようなビーフにこだわり、旨みや甘さに厚みがでるように作りました。

【商品名】濃厚キーマカレー

【価格】300円

【内容量（約）】150g

【特徴】豚と牛のひき肉の旨味と玉ねぎの甘みが溶け込む濃厚なキーマカレーです。ごはんがひと口、またひと口と進むような、しっかりとした味付けとなっております。

【会長似鳥 コメント】ごはんが進むようなキーマカレーを作りたく、旨みがつまった濃厚な味わいにしています。

■新商品告知

2026年のゴールデンウィークに合わせ、「こく甘ハヤシビーフ」と「マイルドグリーンカレー」の新作2品を発売予定です。

これらの商品は、社内およびお客様を対象に実施した「次に食べたいカレー」のアンケート結果をもとに、特に人気の高かった2種類を選定し商品化を決定したものです。今回も、開発チームが何十回もの試作を重ね、味のブラッシュアップを続けています。

より多くの方にお楽しみいただけるよう準備を進めておりますので、発売をどうぞご期待ください。

■取扱店舗