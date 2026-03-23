ココペリ、タイ国のクルンタイ銀行にて「BIG ADVANCE GLOBAL」のサービス提供を開始

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤繁、以下、ココペリ）は、2026年3月20日（金）、タイ国（以下、タイ）のクルンタイ銀行（副頭取：タワッチャイ・チーワノン/Tawatchai Cheevanon）にて、海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」のサービス提供を開始すると同時に、サービスリリースの記者発表会を同国で開催いたしました。

クルンタイ銀行は、タイ財務省が主要株主の国営商業銀行であり、タイの4大銀行の一角を担う大手銀行です。タイ国内に900以上の支店を展開し、個人・法人・政府機関を対象に幅広い金融ソリューションを提供しています。

当日のサービスリリース記者発表会の様子

写真説明（左から、ISMED：ピッタピブーン・ティラジャンテュー氏、SIAM KOKOPELLI：チンナティップ・ポンプラパー氏、SIAM KOKOPELLI：チャヤポン・ポンプラパー氏、Siam Motors Group：会長 ポンテープ・ポンプラパー氏、在タイ日本国大使館：大鷹正人 特命全権大使、タイ商工会議所およびタイ貿易委員会：サナン・アングボンクル氏、クルンタイ銀行：タワッチャイ・チーワノン氏、OSMEP：アピラディー・カオディア氏、ココペリ：代表取締役CEO 近藤繁）

当日は、クルンタイ銀行 副頭取 タワッチャイ・チーワノン氏が登壇し、BIG ADVANCE GLOBALを通じたタイ中小企業の国際的なビジネス機会創出への期待を表明しました。

また、タイ政府機関の中小企業振興庁（OSMEP）（副長官：アピラディー・カオディア/Apiradee Khaodhiar）、同じくタイ政府機関のタイの中小企業開発研究所（ISMED）（理事長：ピッタピブーン・ティラジャンテュー/Pittapiboon Thirajantuek）、タイ有数の財閥であるSiam Motors Group（会長：ポンテープ・ポンプラパー/Phornthep Phornprapha）、現地合弁会社であるSIAM KOKOPELLI Co.,Ltd（CEO：チンナティップ・ポンプラパー/Chinnatip Phornprapha）ならびに在タイ日本国大使館の大鷹正人 特命全権大使、当社代表取締役CEOの近藤繁らが登壇。日本とタイの中堅・中小企業を繋ぐ新たな海外ビジネスマッチング「BIG ADVANCE GLOBAL」がサービス開始することを宣言しました。

登壇者コメント

・クルンタイ銀行：副頭取 タワッチャイ・チーワノン氏クルンタイ銀行 副頭取 タワッチャイ・チーワノン氏

BIG ADVANCE GLOBALは、タイの中小企業（SMEs）がビジネスパートナーとのネットワークを拡大し、日本企業との連携を通じて貿易機会を具体化する取り組みです。当行は、金融サービスの提供にとどまらず、グローバル市場における企業成長を支援するパートナーとして本プラットフォームを支えていきます。

また、本人確認やセキュリティ面での支援を通じて信頼性の向上に貢献するとともに、関係機関との連携によりタイの中小企業の成長を後押ししてまいります。

・在タイ日本国大使館：大鷹正人 特命全権大使在タイ日本国大使館 大鷹正人 特命全権大使

日本とタイは、1887年に外交関係を樹立し、来年には140周年を迎えます。これまで貿易や投資に加え、知識や人材の交流を通じて強固なパートナーシップを築いてまいりました。

本プラットフォームを通じて、中小企業の国際展開と連携を強化し、持続的な経済成長とASEAN地域全体のビジネス連携を加速させる架け橋となることを期待しています。

・タイ商工会議所およびタイ貿易委員会：シニア・チェアマン サナン・アングボンクル氏タイ商工会議所およびタイ貿易委員会 シニア・チェアマン サナン・アングボンクル氏

私たちはこれまで日タイのバリューチェーン構築に貢献してきました。地政学リスクや国際情勢などの大きな変化の中で、企業には迅速な適応力が求められています。本プラットフォームを通じて制約のないビジネスマッチングを実現し、タイのビジネスエコシステムの発展につなげていきます。

・SIAM KOKOPELLI：CEO チンナティップ・ポンプラパー氏SIAM KOKOPELLI CEO チンナティップ・ポンプラパー

私たちは「BIG ADVANCE GLOBAL」を通じて、タイの中小企業が信頼できるパートナーや最適な市場と出会い、共に成長できるプラットフォームを提供します。クルンタイ銀行との強固な連携により、中小企業の持続可能な成長と、国境を越えた市場拡大を力強く支えてまいります。

・ココペリ：代表取締役CEO 近藤繁ココペリ 代表取締役CEO 近藤繁

本サービスは2024年6月の構想発表以降、クルンタイ銀行やOSMEP、ISMEDなどタイの主要機関との連携、ならびに在タイ日本国大使館や経済産業省の支援のもと具体化を進めてきました。また、SIAM KOKOPELLIの現地パートナーであるKAIGO LIFE、日本国内の金融機関との協力により、本プロジェクトは大きく前進しました。

BIG ADVANCE GLOBALを通じて、言語や商習慣の壁を越えた企業間連携を促進し、国境を越えて中堅・中小企業が主役となる新たな経済圏の構築を目指してまいります。今回のタイでのローンチを第一歩として、今後さらなる展開を進めていきます。

日・タイの関係者ら

記者発表会概要

- 開催日時：2026年3月20日（金）16:00～17:55（15:30～16:00受付）※タイ時間- 開催場所：JWマリオット・ホテル・バンコク 3階 スクンビット グランド ボールルーム（4 Sukhumvit Road, Soi 2, Bangkok 10110, Thailand）- 内容：- - 日タイ両国の政府・経済界要人による祝辞- - 事業ビジョン発表- - 製品紹介セレモニー- - 写真撮影・メディアインタビュー■クルンタイ銀行について

名称 ：KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

所在地 ：35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

代表者 ：Payong Srivanich (CEO and Executive Director)

設立 ：1966年

事業内容：金融業

総資産 ：約19.5兆円（*2025年12月末時点、2025年12月末のTTMで計算）

URL ：https://krungthai.com/

■株式会社ココペリについて

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」 https://bigadvance.jp/

海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」https://bigadvanceglobal.com/jp/