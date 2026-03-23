22.7×15.8cmに込めた表現の宇宙＿金津創作の森「FUKUIサムホール美術展」

福井県あわら市

“はがき2枚分”ほどのサムホールサイズの小さな画面に、美と創造性を凝縮させた、絵画の公募展「FUKUIサムホール美術展」を今年も開催します。第42回となる今回は、全国から３５６点もの応募がありました。

今回はNHK Eテレ「びじゅチューン！」で知られるアーティスト 井上涼さんを特別審査員に迎え、審査員陣の顔ぶれも一新。学生の応募が例年よりも多く、FUKUIサムホールの歴史に新たな風が吹きこまれました。

入賞・入選した作品１２４点を展示する本展は入場無料。会場内では井上涼さんのコメント映像も特別に放映します。小さな世界に広がる豊かな表現をじっくりお楽しみ下さい。

■ 注目ポイント

- 歴史ある絵画の公募展- 特別審査員にアーティストの井上涼さんをお招き- 例年よりも学生応募が増加し、若い世代の作品が多数入選- 入賞・入選124点を展示！

■ 展覧会概要

- 展覧会名: 第42回 FUKUIサムホール美術展- 会期: 2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）- 時間: 10:00～17:00（最終入場16:30）- 休 館 日: 月曜休館（祝日開館、翌平日休館）- 会場: 金津創作の森美術館 アートコア ミュージアム-1- 入 場 料: 無料- ホームページ：https://sosaku.jp/event/2026/thumbhole/- 主催：（公財）金津創作の森財団、FBC

■ 受賞作品

掲載作品:大賞《ふれて（しまう）》⾧沢拓実（石川県）

■ 特別審査員

井上 涼（アーティスト）

NHK Eテレ「びじゅチューン！」などで活躍。独自の視点と創造性で若い世代からも高い人気を得るアーティスト。

※会場内では井上涼さんのコメント映像を特別に放映します。

■ お問い合わせ

（公財）金津創作の森財団

Tel：0776-73-7800

E-mail：artcore@sosaku.jp

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

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