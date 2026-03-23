ホームセンター「ダイシン」が商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入

株式会社 COUNTERWORKS

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が提供する商業施設向けリーシング（※）DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、アイリスオーヤマグループのホームセンター「ダイシン」（運営：株式会社アイリスプラザ ダイシン本部、本社：宮城県仙台市、代表：大塚 忠彦）に導入されたことをお知らせします。

※リーシング：商業施設によるテナントの誘致・募集業務

ダイシンは、昭和50年に東北初のDIYホームセンターとしてスタートし、現在はアイリスオーヤマグループとして、「ホームコンビニエンスストア」をコンセプトに、宮城県内を中心に16店舗を展開。生活用品から家電、配送・施工、リフォームまで、暮らしに密着した幅広いサービス提供を特長としています。

これまでダイシンでは、催事スペースの運用が店舗ごとに分散しやすく、賃料設定も現場判断に寄りがちでした。結果として、値付けの妥当性をそろえることや、適切な収益水準を設計することが難しい状況がありました。

さらに、食品関連の出店を受け入れる際に必要となるPL保険や、食品衛生に関する各種証明書の回収・確認、反社チェックなどの審査業務について、店舗ごとに対応がばらつきやすく、運用ルールとして定着させにくい点も課題として挙がっていました。

ショップカウンター エンタープライズ導入の狙い

同じアイリスオーヤマグループのホームセンター「ユニディ」において、ショップカウンター エンタープライズの先行導入により、想定を上回る流通取引総額の達成の成果が確認されています。こうした実績を踏まえ、グループ横断で催事スペース運用をさらに強化すべく、ダイシンでも導入に至りました。

関連リリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000013729.html

まず、15店舗で発生する催事スペースの稼働状況や条件、賃料を「見える化」したうえで標準化をしていきます。店長・店舗スタッフが担ってきた窓口業務は活かしながらも、判断基準をそろえ、運用品質と収益性の両面を底上げしていくことが狙いです。

同時に、出店受付から日程調整、確定連絡、申込受領、請求・集金までを一元管理できる仕組みを整え、作業負荷と人的ミスを抑えながら運用を安定させます。また、カウンターワークスの専任コンサルタントが運用フォローに入り、短期間での運用改善と収益性向上を実現していきます。

出店者の募集については、すでにユニディで運用している「ユニディ 催事・イベント募集サイト」内にダイシンのスペース情報を掲載し、グループとしての募集力を活かした問い合わせ獲得を進める予定です。

導入企業様のコメント

株式会社アイリスプラザ ダイユニカンパニー HC事業本部人材開発部 兼 管理部 文屋 達也氏

これまで催事は店舗ごとに運用してきましたが、賃料の考え方や各種確認の手順を全店でそろえ、安定的に回していくことが次の課題でした。同じグループのユニディでの実績も踏まえ、ダイシンでも同じ仕組みを導入することで、募集から日程調整、申込受領、請求・集金までを一元化し、現場の負担を抑えながら運用の抜け漏れを減らしていきたいと考えています。今後は、地域のお客さまに新しい出会いが生まれる催事を継続的に増やしていくことを目指します。

▼「募集サイト」のURL： https://space.uniliv.co.jp/selections/event/daishin

■導入検討時のお問い合わせ先

「ショップカウンター エンタープライズ」または「商業施設におけるDX推進」にご興味を持たれたご担当者様は下記までご連絡ください。具体的な機能や導入スケジュールなど、サービスの詳細について説明している資料をお送りします。

https://forms.gle/a5zMqXCayrtRoe8K8

■ショップカウンター エンタープライズについて

商業施設向けリーシングDXシステムです。商業施設が自社スペースを掲載する「テナント募集サイト」と、問い合わせ・営業・テナント情報管理やスペースの稼働管理ができる「営業管理システム」をSaaS型で提供し、随時、機能追加やバージョンアップを行うことで、テナント募集業務や管理業務の効率化、生産性向上を支援いたします。現在、1,300以上の商業施設にて導入。

URL： https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■カウンターワークスについて

商号 ：株式会社COUNTERWORKS

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 五反田TOCビル8F

代表 ：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容 ：「ショップカウンター」「ショップカウンター エンタープライズ」の企画・開発・運営

資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp