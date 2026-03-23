これで最後。一級・二級建築士＜学科対策＞受験経験者、他資格合格者が超オトク！3.31(火)まで55,000円割引！

【3.31(火)までの限定価格】経験者には断然！このコース（一級／学科）

＜TAC建築士講座 一級15分Web本科生＞

TAC株式会社今年の学科合格を目指すなら、3月が最後のチャンス！絶対に見逃さないで！

▼こんなひとにおすすめ：・苦手な分野があってピンポイントでもう1回学習したい・まとまった時間よりもスキマ時間で効率よく学習したい



▼講義について：すでにWebにて配信中！お申込み後、すぐに学習をスタートできます！※

※ 教材は、お申込み手続き完了日後、原則１週間以内（年末年始・日曜・祝祭日等を除く）に、経過分の教材をまとめて発送いたします。教材の到着まではWeb上で閲覧できる「デジタル教材」をご活用ください。



▼通常受講料： 286,000円

25歳以下または学生の方 242,000円（ネット申込ならさらに11,000円オフ）

受験経験のある方 231,000円

対象資格をお持ちの方 231,000円★

★対象資格…宅建士、行政書士、マンション管理士、不動産鑑定士、1級2級建築施工管理技士(補)、1級2級土木施工管理技士(補)、中小企業診断士、賃貸不動産経営管理士



上記割引条件に当てはまらなくても、どなたでもインターネットからのお申込みで11,000円オフ！※

※ 受験経験者割引、および他資格合格者割引とは併用できません。

講義の日程を確認する：

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_16ghonka_15min-web.html

＜TAC建築士講座 一級上級学科本科生＞

▼こんなひとにおすすめ：・過去の試験で合格点までほんとうにあとわずかだった(80点前後)・知識はある程度ついているからとにかく問題をこなして弱点をつぶしたい



▼講義について：4.4(土)より新宿校にて授業開始！新宿に通えない方には全国のビデオブース展開、Web通信のご用意もございます！



▼通常受講料： 297,000円

25歳以下または学生の方 253,000円（ネット申込ならさらに11,000円オフ）

受験経験のある方 242,000円

対象資格をお持ちの方 242,000円★

★対象資格…宅建士、行政書士、マンション管理士、不動産鑑定士、1級2級建築施工管理技士(補)、1級2級土木施工管理技士(補)、中小企業診断士、賃貸不動産経営管理士



上記割引条件に当てはまらなくても、どなたでもインターネットからのお申込みで11,000円オフ！※2※2 受験経験者割引、および他資格合格者割引とは併用できません。

講義の日程を確認する：

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_jokyupack.html

【3.31(火)までの限定価格】経験者には断然！このコース（二級／学科）

＜TAC建築士講座 二級学科本科生＞

▼こんなひとにおすすめ：・初めて学科に挑戦される方で、短期間で集中して効率よく学習したい方・独学や過去受験等である程度知識がついていて、総仕上げをしたい方



▼講義について：

オンラインライブ・教室(新宿校／梅田校)で受講する場合：Web講義で経過分の講義を自習→途中から教室、オンラインライブの講義に合流してください

Web通信・ビデオブースで受講する場合：お申込み後、ご自身のペースで受講を進めてください



▼通常受講料： 242,000円

25歳以下または学生の方 198,000円（ネット申込ならさらに11,000円オフ）

対象資格をお持ちの方 187,000円★

★対象資格…宅建士、行政書士、マンション管理士、不動産鑑定士、1級2級建築施工管理技士(補)、1級2級土木施工管理技士(補)、中小企業診断士、賃貸不動産経営管理士



上記割引条件に当てはまらなくても、どなたでもインターネットからのお申込みで11,000円オフ！※※ 他資格合格者割引とは併用できません。

講義の日程を確認する：

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_2kyu_16ghonka.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/