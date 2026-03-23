【水道検針作業83％削減】不動産管理会社向け「水道検針DXウェビナー」を3月26日(木)に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年3月26日(木)に無料オンラインセミナー（以下ウェビナー） 『水道検針・請求業務はここまで変わる！水道検針DXウェビナー』を開催いたします。

本ウェビナーでは、水道検針サポートシステム「SUI-LOG」を提供する株式会社okicomをゲストに迎え、検針から請求までの業務をどのように効率化できるのか、実際の操作イメージを交えて分かりやすく解説いただきます。

■ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_260326/?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=suilog_seminar_20260326

水道検針業務について、次のようなお悩みを抱えていませんか？

・検針・請求業務で現場対応の負担が大きい

・紙台帳からの転記入力に時間がかかる

・誤入力や請求ミスの不安がある

・請求書の郵送コストが負担になっている

これらの課題も、水道検針業務をデジタル化することで大きく改善できます。

水道検針サポートシステム「SUI-LOG」を導入した企業様では、

・検針業務の作業時間を83％削減

・半日分の工数削減

・月4万円の郵送コスト削減

といった効果を実感されています。

本ウェビナーでは、実際の業務フローを踏まえながら、検針業務の効率化を実現する具体的な方法を分かりやすく解説します。

また、日本情報クリエイトからは「賃貸革命」と「入居者アプリ」を連携させた請求業務の効率化についてもご紹介します。

検針業務の負担軽減をご検討中の方は、ぜひこの機会にご参加ください。

※本ウェビナーは「賃貸革命」をご利用中のお客様向けの内容です。

※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。

※83％削減はSUI-LOG導入企業様の業務削減実績をもとに算出しています。

■ウェビナー詳細

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_260326/?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=suilog_seminar_20260326

●タイトル

【水道検針・請求業務はここまで変わる！水道検針DXウェビナー】

●日時

開催日：2026年3月26日（木）

時間：

1回目 14時00分～14時30分 （所要時間：30分）

2回目 17時00分～17時30分 （所要時間：30分）

※ウェビナーの内容は同じです。ご都合の良い日時にご参加ください。

●内容

・不動産管理会社が抱える水道検針業務の課題

・水道検針サポートシステム「SUI-LOG」のご紹介

・「入居者アプリ」の導入でさらに効率化

●参加費

無料

●会場

オンライン開催（事前登録制）

※全国どこからでも参加可能です！

※Teamsを使用したウェビナー（オンラインセミナー）です。

※ご登録いただいた後自動でメールにてご参加者様用のURLが送信されます。

■参加登録方法

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_260326/?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=suilog_seminar_20260326

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_260326/?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=suilog_seminar_20260326

■「くらさぽコネクト 入居者アプリ」とは

「くらさぽコネクト 入居者アプリ」は、管理画面を通じてスマートフォンなどの端末を利用し、入居者と不動産管理会社が双方向にコミュニケーションを行うことができるアプリです。

入居者は、問い合わせや契約更新、ライフラインの情報確認を簡単に行え、管理会社は、個別の通知や管理業務を効率的に進めることができます。

また、日本情報クリエイトの賃貸管理システム「賃貸革命」との連携により、契約更新や入居者情報管理の効率化を実現しています。

詳細はこちら :https://n-create.co.jp/pr/product/kurasapo-connect/?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=suilog_seminar_20260326詳しい資料はこちら :https://n-create.co.jp/contact/download/kurasapo-connect?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=suilog_seminar_20260326

■「水道検針サポートシステム SUI-LOG （すいログ）」とは

「SUI-LOG」は、不動産管理会社が行う水道検針業務をデジタル化することで、検針データの入力ミス防止、ペーパーレス化、リアルタイムでの集計・可視化を実現するシステムです。現場作業と事務作業の双方の負担を軽減し、業務品質の向上に貢献します。

詳細はこちら :https://service.okicom.co.jp/sui-log/?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=suilog_seminar_20260326詳しくはこちら :https://n-create.co.jp/contact/download/sui_log?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=suilog_seminar_20260326

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/