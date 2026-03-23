タイムズモビリティ、東武鉄道と提携しカーシェアリングサービス「東武カーシェア」を2026年4月1日より開始

パーク２４株式会社

タイムズモビリティ株式会社（本社：東京都品川区、社長 川上 紀文、以下「タイムズモビリティ」）は、東武鉄道株式会社（本社：東京都墨田区、社長 都筑 豊、以下「東武鉄道」）と提携し、東武鉄道沿線エリアにて、カーシェアリングサービス「東武カーシェア」を2026年4月1日より開始いたします。

サービス開始を記念し、「東武カーシェアスタートキャンペーン」を実施します。

「東武カーシェア」は、東武鉄道沿線エリア全体の交通利便性の向上と二次交通の確保を目的として、東武伊勢崎線、日光線などの約30カ所、約70台を順次展開し、今後さらに拡大していく予定です。鉄道沿線において駅と目的地を結ぶ二次交通の選択肢を拡充することで、最寄り駅までは鉄道で、駅から目的地まではカーシェアで移動する「レール＆カーシェア」を推進してまいります。

サービス開始にあたり、より多くの方に「東武カーシェア」をご利用いただけるよう、「東武カーシェアスタートキャンペーン」を実施します。

第一弾では、サービス開始前の2026年3月23日（月）から3月30日（月）の期間に、特設ページからエントリーいただいた全ての方に、東武カーシェア限定の2時間カーシェアeチケットをプレゼントします。

第二弾では、2026年3月23日（月）から5月31日（日）の期間にエントリー、かつ2026年4月1日（水）から5月31日（日）の期間に東武カーシェアをご利用いただいた方の中から抽選で102名様にTOBU POINT 3,000ポイントをプレゼントします。

タイムズモビリティは今後も、東武鉄道と連携し「東武カーシェア」の拡大を進めるとともに、東武鉄道沿線エリアの地域価値向上に取り組んでまいります。

■「東武カーシェア」詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8705/table/832_1_7383bd18ad56c1b69259bb1b921b2983.jpg?v=202603230451 ]

※東武カーシェアをご利用いただくには、タイムズカー会員登録が必要です

（すでに会員登録をいただいているタイムズカー会員様はそのままご利用いただけます）

※東武カーシェアのご利用料金・ご利用方法は「タイムズカー」に準じます

■「東武カーシェアスタートキャンペーン」詳細

特設ページ：https://share.timescar.jp/news/2026/0323/1688.html

＜第1弾＞東武カーシェアeチケット

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8705/table/832_2_86d561358495a85b8409d37dde92929a.jpg?v=202603230451 ]

＜第2弾＞TOBU POINT

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8705/table/832_3_50315f998910d182c63089e1b0e3536b.jpg?v=202603230451 ]