群馬県発・Web3地方創生プロジェクト「ぐんま山育DAO」、2025年度の実績発表と、きれいごと抜きの「リアルな地方創生」を当事者が語る記者発表会を3月27日に開催

株式会社ガイアックス

自律分散型組織「DAO」のコンサルティングおよびDAOツールを提供する株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田 祐司、証券コード：3775、以下 ガイアックス）は、群馬県発Web３地方創生プロジェクト「ぐんま山育DAO」（ https://gunma-yamaiku-dao.jp ）のDAO構築から運用までを支援しています。本プロジェクトの2025年度活動報告および来年度の事業方針発表会を、2026年3月27日（金）15:00～18:30に群馬県庁32階官民共創スペース「NETSUGEN」にて開催いたします。

本発表会では、今年度の関係人口創出の主要KPIを発表するとともに、地域住民・自治体・DAOメンバーなどの当事者が登壇し、「地方創生のリアルな課題と実態」を語るクロストークセッションを実施いたします。また、第2部の交流会では、群馬県産自然派ワインを含め自然派ワインを複数種類ご提供し、地域の風土を味わいながらメディア・参加者間のネットワーキングを行います。

■ 発表会の3つのハイライト

１．【実績】数字で見る広域連携と「関係人口」の可視化

ぐんま山育DAOは、群馬県内の圃場での日常的な農業活動の担い手を中心としつつ、みなかみ町での収穫祭への参加や、渋川市でのイベント参画など、利根川流域（沼田市・みなかみ町・渋川市）を巻き込んだ「広域での産地化・関係人口創出プロジェクト」を展開しています。 発表会では、この1年間でDAOを通じた地域活動を生み出した実績として、以下の主要KPIと地域への効果を発表いたします。

- 関係人口創出数： 延べ650名（DAO参加者・DAO主催イベント等継続関与者）- 年間訪問人口数： 延べ78名（県外からの来訪者数）- 地域の担い手活動創出数： 32回（農作業、イベント運営などの実働回数）[いずれも2025年4月～2026年3月実績で計測］

2. 【リアルな声】当事者5者が語る「きれいごと抜きの地方創生」

本発表会の最大の見どころは、関係人口施策の当事者たちによるクロストークです。机上の空論ではなく、「よそ者が地域に入ることの摩擦」「ボランティア頼みの限界」「資金調達の壁」など、実際に1年間現場で起きたきれいごと抜きの「リアルな課題」と、それをどう乗り越えてきたかを赤裸々に語ります。

＜登壇予定者（順不同）＞ ※現在調整中につき変更の可能性がございます。

■ 自治体代表： 本プロジェクトを支える自治体サイド

群馬県知事戦略部DX課NETSUGEN運用チームリーダー

後藤 徹也

県庁入庁後、中小企業支援、用地買収、MICE誘致、民間企業派遣、デジタル庁派遣などの業務を経験した後に、2025年4月より県庁32階にあるイノベーション創出拠点「NETSUGEN」の運営を担当。また、Web3推進を担当し、全国初となる自治体がコミットする株式会社型DAOによる地域活性化を目指す。

■ 生産者代表：DAOの現地イベントを共同開催、圃場ツアーを行なった生産者サイド

渋川市・しのぶ農場 代表

忍 健一

製薬会社退職後、工業的なワイン製法に幻滅するも、ビオディナミ農法のワインに出会い衝撃を受ける。熊本の農家やフランスのワイナリーで栽培・醸造を学んだ後、2012年に赤城山西麓に入植。ビオディナミによる試験栽培を経て、2021年に900本のブドウを植樹し、今年「グレープリパブリック」にて初の醸造を行っている。

■ DAO運営メンバー代表： 関わりしろの設計とイベント等企画を行うDAO運営サイド

株式会社ガイアックス DAO事業部

兼松 亜優

ガイアックスのDAO事業部に参画し、企業・自治体向けDAO組成のコンサルティングとコミュニティ/スクール事業運営を担当。

ぐんま山育DAOでは、事業開発、ファンドレイジング、コミュニティマネージャーを務める。

2025年には群馬県内及び首都圏、関西圏でのイベントの企画・運営も行い、関係人口の深化活動を実施。

■ 関係人口（DAO参加メンバー）代表： 県内外から活動に参画するDAOメンバー

DAOメンバー

齋藤 圭吾

株式会社IMJ（現アクセンチュア）にてWebディレクション業務に従事後、GREE、Kaizen Platform、WealthNavi、ABEJAなどでPM・ITコンサルタントとして活動。現在もフリーランスとしてIT分野の支援を継続しつつ、2024年に地域の食資源発掘と生産者支援を目的とする株式会社ACADELIを設立。同年、第7回「K,D,C,,, Food Challenge」ファイナリストに選出。

■ 地域住民/事業者代表

■地域住民/事業者 ： ぐんま自然派ワインの産地化メンバー

CHIMORI Inc. CEO 六本木ユウジ氏

群馬県沼田市生まれ。20代前半にフランス・パリで3年半を過ごし多様な文化に触れる。帰国後、異なる価値観を持つ人々が共に課題解決に取り組むためのプロジェクトデザインを実践し、地域づくり事例を数多く牽引。2023年、一般社団法人ちもりを設立。「山育/YAMAIKU」を提唱し、地元の「やま・さと・まち」を次世代につなげていく取り組みを行っている。

3. 【来年度戦略】「実証」から「実装」へ。第一線の地方創生ロールモデルへ

2026年度は、これまでの実証実験フェーズから、より一層地域に根付きながら外から人を呼び込む「起爆剤」となるフェーズへと移行します。 総務省「ふるさと住民登録制度」を見据えたタスク・リワード設計の本格実装や、新たな「ふるさとパートナー制度（グレード・マップ）」のリリースを発表。さらに、春の苗植えから秋の大収穫祭に至る2026年度の年間スケジュールを公開し、日本における「第一線の地方創生ロールモデル」を目指す事業方針を説明いたします。

■ 「ぐんま山育DAO 2025年度 活動報告会＆事業方針発表会」開催概要

■ 山地を産地に！自然派ワインづくりに関与できる「ぐんま山育DAO」

- 日時： 2026年3月27日（金） 15:00 ～ 18:30（受付開始 14:30）- 会場： 群馬県庁32階 官民共創スペース「NETSUGEN」（群馬県前橋市大手町1-1-1）- 対象： メディア関係者様、自治体関係者様、法人企業様、DAOメンバー- 一般参加フォーム：https://forms.gle/LzSAJdihfUQ4mzkg9Zoomウェビナー視聴URL：https://us06web.zoom.us/j/89064923090- プログラム：【第1部】記者発表会（15:00～16:00）2025年度 実績報告（関係人口施策のKPI発表）4者クロストーク「地域とDAOの接続点～1年目の実績と課題～」」課題と来年度方針、新サービス発表フォトセッション（囲み取材）【第2部】交流会＆未来共有会（16:20～18:30）乾杯（群馬県産の自然派ワインの提供あり）自然派ワインの進捗報告、群馬で取り組む意味とは（生産者サイドより）年間スケジュール発表＆Yamaiku Casual Award（表彰式）

群馬県庁、ガイアックス、チモリ合同会社が協働して発足した株式会社ぐんま山育DAO。株式会社型DAOの仕組みを活用することで事業収益が確立する前に必要な資金を確保し、さらに、出資者が積極的に関与することで、事業の成長を加速させます。

除草剤や化学肥料を使わずにぶどうを育て、酵母も糖分も加えない自然で、酸化防止剤を使わない自然派ワインの日本第一人者である栽培醸造家 大岡 弘武氏、また、群馬県の気候に適した独自の品種開発に取り組む育種家 林 慎悟氏から指導を受け取り組んでいます。既に2025年度で、127名、670万円の出資を受けています。

▶ ぐんま山育DAO

https://gunma-yamaiku-dao.jp/

日本初！ 地場ワインオーナーになれる「ぐんま山育DAO」にプレ応募で84名が出資（2025年4月2日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000698.000003955.html

※地方自治体と取り組む株式会社型 DAO のプロジェクトは日本初。ガイアックス調べ

■ 株式会社ガイアックス DAO事業部 兼松 亜優 コメント

政府が「関係人口」1千万人を目指す中、移住人気No.1の群馬県の取り組みは必見です。

群馬県庁×ぐんま自然派ワイン産地化プロジェクト×ガイアックスが協働する、全国初となる自治体がコミットする株式会社型DAOは、世界に0.001％しか存在しない自然派ワイン（※）づくりに携わることができるDAOです。

自然派ワインづくりの研究、栽培から取り組んでこられた一般社団法人ちもりを代表とする群馬県の生産者の方々の熱い想いがあってここまで発展したプロジェクトです。その熱い想いを受け取っていただけたら幸いです。

詳しくは、ぐんま山育DAOのサイトへ

https://gunma-yamaiku-dao.jp/

（※）出典：大岡 弘武 『大岡弘武のワインづくり 自然派ワインと風土と農業と』（エクスナレッジ、2021）

■ ガイアックスは関係人口創出、DAOプロジェクトから起業家輩出までサポート

ガイアックス（Gaiax）は、連続的に起業家を輩出する「スタートアップスタジオ」の先駆けであり、多数の上場企業や起業家を育成・支援。自治体からのスタートアップ及び起業家輩出、起業家教育（起業ゼミ）などの地域のスタートアップ・エコシステムの底上げを受託。近年は、日本初の株式会社型DAO設立し、web3を活用して文化財や歴史的建造物の再生を加速させ、持続可能な『地域資産の共助モデル』を構築しています。

- Gaiax STARTUP STUDIO：https://gaiax-startup-studio.com/- 次世代の探究学習プログラム：https://gaiax-education.com/- 共創事業の新たな資金調達：https://daox.solutions/- 文化財・歴史建造物の再生のPlanetDAO：https://planetdao.world/ja/

株式会社ガイアックス 概要

設立：1999年3月

代表執行役社長：上田 祐司

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：ソーシャルメディアサービス事業、シェアリングエコノミー事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL：https://www.gaiax.co.jp/