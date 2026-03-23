ふくしま応援ポケモン「ラッキー」と福島の県産品がコラボレーション！さまざまな新商品が４月より発売開始！

福島県

福島県では、平成３１年２月に株式会社ポケモンと連携協定を締結し、ふくしま応援ポケモン「ラッキー」とのさまざまな取り組みにより県内の活性化を図っています。

４月からのふくしまデスティネーションキャンペーン開催に合わせて、ふくしま応援ポケモン「ラッキー」と福島の県産品の新しいコラボ商品が誕生しました。4月より発売される6商品をご紹介します。

「食」とのコラボ

柏屋の『ラッキーの福島桃まんじゅう＆薄皮饅頭』。



福島県産白桃を使用し、果肉感あるみずみずしい美味しさの桃あんのおまんじゅうと薄皮饅頭のこしあん・つぶあんが1つずつ入った５個入りの商品で桃まんじゅうと薄皮饅頭が一度にお楽しみいただけます。

▲ラッキーの福島桃まんじゅう＆薄皮饅頭 販売価格／928円（税込） 柏屋

ニックファンズの『ラッキーのしあわせフルーツジュレ』。

福島のももを手軽に食べられるパウチタイプ。冷やして食べるとすっきり爽やかな味わいをお楽しみいただけます。お子さまからお年寄りまでどなたでも食べやすい商品です。

▲ラッキーのしあわせフルーツジュレ 販売価格／518円（税込） 株式会社 ニックファンズ

サンヨー缶詰の『ラッキーの旬桃ゼリー』。



旬の福島県産白桃を使用したデザートスイーツです。

とろけるゼリーの中に、ふくしま自慢の美味しい桃を包み込みました。常温でそのまま楽しめるのはもちろん、冷やすとさらに美味しさが引き立つ、至福のひとくちに仕上げています。

▲ラッキーの旬桃ゼリー 販売価格／756円（税込） サンヨー缶詰 株式会社

「伝統的工芸品」とのコラボ

酔月窯の『ラッキーの銘々皿』。

400年以上の歴史を持つ国指定伝統的工芸品「会津本郷焼」の窯元のひとつである「酔月窯」が手掛けた大小2種類の皿は、地元の原料にこだわって作られ、手書きの味わいを生かしたデザインです。

どんなシーンにも馴染む素朴な風合いと、日常使いにうれしい丈夫さも魅力の逸品です。

▲ラッキーの銘々皿 販売価格／大3,000円（税込）・小2,500円（税込） 酔月窯

二本松市和紙伝承館の『上川崎和紙 ラッキーの福うちわ』。

1000年の歴史を受け継ぐ上川崎和紙で仕立てたうちわは、二本松市の花である“菊”と、裏表で異なるラッキーのデザインを楽しめる一枚です。

和紙ならではのやさしい風合いは、日常のさまざまなシーンにそっと寄り添い、使うたびに心地よさを感じさせてくれます。

▲上川崎和紙 ラッキーの福うちわ 販売価格／1,980円（税込） 二本松市和紙伝承館

あさか野窯の『ラッキーのすず鳴りカップ』。



ラッキーのタマゴをイメージしたカップで、ホットドリンクを入れて手に持っても熱くない二重構造。

左右に振るとなる土鈴の優しい音にも癒されます。

▲ラッキーのすず鳴りカップ 販売価格／4,840円（税込） あさか野窯

福島県の大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に合わせて発売される新しいコラボ商品は4月1日より発売予定です。取扱店舗等、詳細は特設サイトよりご確認ください。

▼今回新発売となる商品の特設サイト

https://fukushima-lucky-collabo.jp

▼問い合わせ先

主 催：福島県県産品振興戦略課 TEL:024-521-1167

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