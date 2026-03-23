「凍結幹細胞培養上清液」を使用した施術メニュー（フェイシャル/スカルプ）を2026年4月1日(水)より3店舗で提供開始

株式会社アートネイチャー

株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、STEMCELL & Co.株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：石川和彦）が展開する幹細胞培養上清液専門サロン『STEMCELL & Co. GINZA（ステムセルアンドコー銀座）』の技術提供を受け、CPJ由来幹細胞培養上清液（※1）の凍結された原液をエレクトロポレーション機器で導入するフェイシャルケア、スカルプケアのメニューを、2026年4月1日（水）より、銀座店・グランサロン銀座・レディース横浜サロンの3店舗にて提供開始します。

※１ コード・プラセンタ・ジャンクション由来幹細胞培養上清液：ヒトサイタイプラセンタ接合部間葉幹細胞順化培養液（整肌）

※写真はイメージです

アートネイチャーは「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪にまつわるお客様のニーズに寄り添い、事業展開してまいりました。今回提供を開始する施術メニューは、「よりお客様に体感していただける」ことを開発コンセプトに、幹細胞培養上清液事業を展開するSTEMCELL & Co.株式会社の技術提供を受け、当社独自の提供メニューを完成させました。お客様がこの施術を通じて、ご自身の変化を楽しんでいただだければと期待しています。

写真：施術メニュー提供店／レディースアートネイチャー グランサロン銀座

【施術メニュー(フェイシャル/スカルプ)提供店】

2026年4月1日(水)より提供開始

アートネイチャー 銀座店：https://www.artnature.co.jp/mens/salon/61.html

レディースアートネイチャー グランサロン銀座：https://www.artnature.co.jp/ladies/salon/62.html

レディースアートネイチャー 横浜サロン：https://www.artnature.co.jp/ladies/salon/194.html

◇STEMCELL & Co.株式会社について

2022年に創業した幹細胞培養上清液事業を展開する企業。同年10月より銀座7丁目において展開する幹細胞培養上清液専門サロン『STEMCELL & Co. GINZA（ステムセルアンドコー銀座）』は開店以来、多くの雑誌メディアや美容ライター、美容家などから高い評価を受けている。

STEMCELL & Co.株式会社

所在地：東京都中央区銀座七丁目14番15号SKビル6階

代表者：石川和彦

設立：2022年2月

URL：https://stemcellandcoginza.jp/