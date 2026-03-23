200年以上続く祭りから、地域との関わり方を考えるイベント開催！

シビレ株式会社

「OFF TOKYO」というビジョンを掲げ、東京にこだわらない生き方を発信しているシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、地域の祭りから関係人口の在り方や地域との関わり方を考えるイベントを開催します。

地域に貢献する関係人口の在り方とは

詳細を見る :https://offtokyo.jp/ownevent/0410sanjo/

子どものころに参加した地元のお祭り。

太鼓の音、屋台の灯り、人の熱気…

大人になってからもふとした瞬間に思い出し、ふるさとの原風景として心に残っている方も多いはず。

気づかないうちに、私たちは地域のお祭りに育てられてきたのかもしれません。

一方で今、多くの地域のお祭りや伝統文化が担い手不足などで継続が困難という危機に直面しています。

高齢化、若者の減少、仕事との両立。

地域の人たちだけで支え続けることが、少しずつ難しくなってきています。

今回のイベントでは200年以上続く新潟県三条市の「三条祭り」を題材に、今私たちができること、地域との関わり方を考えていきます。

関わりたくなる、帰りたくなる地域の祭り

新潟県三条市、ものづくりのまちとして知られるこの地域には今年で204年目を迎える「三条祭り」というお祭りがあります。

三条祭りは毎年5月15日に三条市八幡宮の春季例大祭として開催され、現在は三条市の文化財指定を受けているお祭りです。このお祭りの代名詞とも言える神輿渡御に伴う10万石格式の大名行列は、総勢200名を超え圧巻。

しかし、この大名行列も地域の担い手不足により毎年存続が危ぶまれています。

今回は三条祭りを運営している「若衆会」の方をゲストにお迎えし、お祭りの歴史や今抱えている課題などをお話しいただきます。

祭りは地域を好きになるきっかけ、地域に帰る理由になる。

そんな愛着の持てるまちを見つけませんか？

イベント参加者には、三条祭りに参加できる特別なご案内もあり！

ゲスト紹介

お申し込みはこちら :https://forms.zohopublic.com/sibire/form/2026410/formperma/_vQEfd9_jtWiFXsUrw8c0OpPFjCdmOVFMW6P6f9YdjM

三条祭り若衆会第44代会長

小林丈児さん

普段は瓦屋根の施工、修理の仕事をしながら24歳から三条祭りに関わり始める。三条祭りでの感動体験にシビれ、今年は若衆会第44代会長に就任。

学生時代は柔道をしていて、現在の趣味はレトロゲーム収集。日本の伝統文化が大好きで祭りの継承にも貢献している。

第二副会長 チーム広報リーダー

五十嵐拓朗さん

宮城県仙台市出身、2011年に三条市へ移住。園芸用刈込鋏など刃物製造の仕事をしながら、2017年に若衆会に入会。

三条祭りを通して三条の魅力をより深く実感し、さらにその魅力を広く伝えるべく、今年はチーム広報リーダーに就任。

こんな方におすすめ！

・地域と関わりたい、貢献したい方

・伝統文化に興味がある方

・関係人口や移住に興味のある方

・新潟、三条にゆかりのある方

プログラム

19:00 受付開始

19:30 オープニング

19:40 トークセッション

┗「200年以上続く三条祭りから地域との関わりを考える」

20:20 質疑応答

20:30 交流会

┗三条の日本酒やおつまみもご用意しております！

20:55 クロージング

21:00 終了

イベント概要

日時：2026年4月10日（金）19:30-21:00（19:00受付開始）

参加費：無料

会場：ローカルハブスペース OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 The Portal Nihombashi East 2F）

＜最寄り＞

・JR総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分

・東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩3分

・都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩3分

お申し込みはこちら :https://forms.zohopublic.com/sibire/form/2026410/formperma/_vQEfd9_jtWiFXsUrw8c0OpPFjCdmOVFMW6P6f9YdjM

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：稲垣

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時（お問い合わせはメールでお願いいたします）