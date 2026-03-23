『ツーポイントミュージアム』「アングリーバード」とのコラボコンテンツを追加！イースターがテーマの春季限定イベントも開催中

株式会社セガ

株式会社セガは、Two Point Studiosが手掛けるヘンテコ博物館経営シミュレーション『ツーポイントミュージアム』において、Rovioのモバイルゲーム「アングリーバード」シリーズとのコラボコンテンツを含むVer.8.0アップデートを、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに配信しました。

ツーポイントミュージアム × Angry Birds トレーラー

https://youtu.be/NNuOAax0nYY(https://youtu.be/NNuOAax0nYY)

あわせて、季節限定の展示品や装飾品が登場する『春のシーズンアップデート』も同時配信しております。

なお、Nintendo Switch(TM) 2向けのアップデートは近日配信予定です。

■「アングリーバード」コラボコンテンツ追加！

ツーポイントの世界に新たな亀裂が発生し、“デジバース”を通じて「アングリーバード」の世界へと接続。侵入した悪役ピッグが寄付スタンドやゴールデンエッグを狙う中、専門家チームは「レッド」「チャック」「ボム」たちと協力し、泥棒ブタに対抗するため新たな調査地点へ向かいます。

・ 「コバルト高原」「竹林」「ピッグ・シティ」の3つの新たな調査地点が登場

・ タマゴを狙う泥棒ブタや悪役ピッグに対処するアクシデントイベントが発生

・ 館内を自由に動き回る「アングリーバード」の主要キャラクター・レッド、チャック、ボムが展示品として登場

・ 複数のブタの要塞を進み、盗まれたゴールデンエッグを追うストーリー要素を追加

・ ギフトショップに「アングリーバード」グッズを追加

・ 「アングリーバード」テーマの新しいアイテムや壁・床材を多数追加

■春のシーズンアップデートの内容

ツーポイント州で春の季節イベントが開幕し、期間限定の調査地点が遠征マップに登場。2026年5月30日（土）まで、探索で春季限定の展示品やアイテムを獲得できます。開放した装飾はイベント後も利用可能で、調査地点は毎年同時期に再登場を予定しています。

・ 「焦げつ国」に季節限定エリア「イースター諸島」が出現し、「ココアペラゴ」と「ボンボン辺境」の2つの調査地点とチョコレートエッグ収集の新要素が追加

・ チョコケーキの売店や集めたチョコレートエッグ、スイーツ展示に惹かれて来館する新顧客タイプ「エッグハンター」が登場

・ ふわふわの生き物や春の植物を含む3つの新展示を追加

・ 花やイースターをテーマにした壁紙や床材で館内を春らしくカスタマイズ可能

■Steam Spring Sale実施中！

2026年3月27日（金）まで、Steam版『ツーポイントミュージアム』のゲーム本編を割引価格でお買い求めいただけます。

『ツーポイントミュージアム』20％オフ

通常価格：3,888円（税込）→3,110円（税込）

https://store.steampowered.com/app/2185060/_/

『ツーポイントミュージアム：エクスプローラーエディション』25%オフ

通常価格：4,888円（税込）→3,666円（税込）

https://store.steampowered.com/sub/1067228/

■「アングリーバード」シリーズについて

「アングリーバード」シリーズは、2009年にロビオが開発・配信を開始したモバイルゲームで、2022年までに累計ダウンロード数50億回を突破している、世界的に高い人気を誇るIPです。プレイヤーは、スリングショットで個性豊かな鳥たちを飛ばし、障害物を破壊して敵である緑のブタたちを倒すという、シンプルかつ高い没入性のあるゲームデザインが特長です。これまでに複数の続編やスピンオフ作品、アニメーション、映画など多方面に展開されています。

■ロビオ・エンタテインメントについて（ https://www.rovio.com/(https://www.rovio.com/) ）

ロビオ・エンタテインメントは、モバイルゲームの制作、開発、パブリッシングを行うモバイル・ファーストなゲーム企業です。2009年に人気モバイルゲームとしてリリースされ、その後ゲームから様々なエンターテイメント、アニメーション、ブランドライセンスにおけるコンシューマー製品へと発展してきた世界的ブランド「アングリーバード」で最もよく知られています。さらに、2016年には映画『アングリーバード』を製作、2019年には『アングリーバード2』も公開されました。従業員の大半はロビオの本社があるフィンランドを拠点としており、2023年、セガの子会社となりました。

■『ツーポイントミュージアム』について

『ツーポイント』シリーズの完全新作となる『ツーポイントミュージアム』は、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲームです。プレイヤーは博物館の運営を任された駆け出しの学芸員として、展示品の収集や館内ツアーの企画などを行い、オリジナリティ溢れる博物館を運営することができます。誰もが認める最高の博物館を作り上げましょう！

■Two Point Studiosについて

セガのグループ会社であるTwo Point Studiosは、Lionheadスタジオ出身のGary Carr、Mark WebleyそしてBen Hymersによって2016年に設立された開発スタジオです。小規模ながらも受賞実績もある複数の高評価タイトルに携わっていた経験豊富なメンバーを擁しており、独創的な世界観と遊びやすさを備えたシミュレーションゲームの開発を強みとしています。2018年8月に全世界向けに発売された病院経営を題材としたシミュレーションゲーム『ツーポイントホスピタル』は、各所で高い評価を受け、全世界で400万人を超えるユーザーにお楽しみいただいています。

【製品概要】

商品名：ツーポイントミュージアム

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2／PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

Xbox Series X|S／Steam デジタル版 発売中（2025年3月5日（水）発売）

PlayStation(R)5 パッケージ・デジタル版 発売中（2025年4月17日（木）発売）

※PlayStation(R)5版のパッケージ版は、エクスプローラーエディションのみの販売となります。

Epic Games Store デジタル版 発売中（2025年6月27日（金）発売）

Nintendo Switch(TM) 2 デジタル版 発売中（2025年10月29日（水）発売）

Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版 発売中（2025年12月4日（木）発売）

※Nintendo Switch(TM) 2版のパッケージ版は、通常版のみの販売となります。

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 3,535円（税込3,888円）

エクスプローラーエディション 4,444円（税込4,888円）

ジャンル：ヘンテコ博物館経営シミュレーション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA Europe Limited

公式サイト：https://two-point-museum.sega.jp/index.html

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。