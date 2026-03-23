【延長のお知らせ】「【運動会用】オリジナルＴシャツ」の販売期間を3月31日(火)まで延長決定！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は2026年5月2日(土)に開催予定のファン参加型イベント「VALX大運動会」の「【運動会用】オリジナルＴシャツ（エントリー対象）」（3,500円/税込）販売期間を2026年3月31日(火)まで延長することをお知らせいたします。

本イベントの発表以降、多くの皆様より「ぜひ参加したい」というお声をいただく一方で「予定がまだ分からず購入を迷っている」「スケジュールを調整したい」といったご相談も多数寄せられました。

より多くの方にご参加いただき、当日を一緒に楽しんでいただきたいという想いから、このたび販売期間の延長を決定いたしました。

VALX大運動会は、年齢や運動経験を問わず誰でも楽しめる参加型イベントとして、玉入れやリレーなどの競技に加え、当日限定ミッションや特典企画など、多彩なコンテンツを予定しています。

また、参加者の約5～6割はおひとりでの参加となっており、男女比もほぼ半々と、どなたでも参加しやすいイベントとなっています。初めての方やおひとりでの参加でも安心してお楽しみいただけますので、ぜひお気軽にご参加ください。

VALX監修者の山本義徳氏をはじめ、Cocoro.さん、Ekoさんの参加も予定しており、ブランドとファン同士が一体となって楽しめる一日をお届けします。

VALXは今後も、ファンの皆様と直接つながる機会を大切にしながら、コミュニティの輪を広げてまいります。

参加をご検討中の方は、ぜひこの機会にお申し込みください。

▶︎参加申し込みはこちら(https://shop.valx.jp/shop/products/go-eventticket-2605)

■イベント参加方法（事前購入必須）

本イベントは、【運動会用】オリジナルTシャツ（3,500円/税込）をご購入いただいた方のみ参加可能となります。参加をご希望の方は、必ず事前にご購入ください。

＜エントリー手順＞

１.特設サイトへアクセス

「イベントに参加する」ボタンから、【運動会用】オリジナルＴシャツ購入ページへ移動

▶︎特設サイトはこちら(https://shop.valx.jp/shop/pages/campaign-undokai)

２.【運動会用】オリジナルTシャツを購入

ご希望のサイズを選択し、参加人数分の枚数を購入

※ご友人やご家族と同じチームでの参加をご希望の場合は、必ず代表者様がまとめてご購入ください。

３.当日、会場でオリジナルTシャツ受け取り

イベント当日、受付にてVALXオンラインストアの「マイページ」にある「購入履歴詳細画面」を提示

※「注文番号」にてご本人確認を行います。

【販売期間】

3月31日(火)10:59 まで

【価格】

3,500円（税込）／1枚

※当日会場でのオリジナルTシャツの販売はございません。

※期間中でも予定数量に達し次第、販売終了となります。

■イベント概要

開催日：2026年5月2日(土)

時間：受付11:00／開会12:00／終了予定16:00

会場：BumB東京スポーツ文化館 メインアリーナ（東京都江東区夢の島2-1-3）

アクセス：JR京葉線、東京メトロ有楽町線、りんかい線「新木場駅」下車、徒歩13分

都営バス「夢の島」バス停下車、徒歩5分

持ち物 ：動きやすい服装（下）

室内用運動靴

タオル、水分補給用の飲み物

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/