導入250事務所を突破！株式会社エフアンドエムの会計事務所専用生成AI「F&M One GeNNect」

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中一郎）が提供する会計事務所向け生成AIプラットフォーム「F&M One GeNNect」は、2025年12月のサービスリリースから約3カ月で導入事務所数250事務所、利用アカウント数1,000アカウントを突破しました。

また、当社が運営する会計事務所向け生成AIコミュニティ「AI研究会」は、2026年1月時点で参加事務所が700事務所を突破しており、会計業界における生成AI活用の研究・実践の場として急速に拡大しています。

「F&M One GeNNect」は、このAI研究会で蓄積された生成AI活用の知見を活かし、会計事務所が安全な環境で業務に活用できるよう設計されたプラットフォームです。

1．会計事務所で高まる生成AI活用への期待と課題

近年、多くの税理士・会計事務所では

- 人材不足の深刻化- 求められる業務の高度化- 顧問先への支援強化

といった課題に直面しています。

こうした背景から、生成AIによる業務効率化や業務品質向上への関心が急速に高まっています。

一方で、

- 顧客情報をAIに入力することへのセキュリティ懸念- 情報漏洩のリスク- 事務所内での活用ルールが未整備

といった不安から、生成AIの本格的な導入に踏み切れないケースも少なくありません。

「F&M One GeNNect」は、こうした会計事務所の課題を解決するために開発されました。

2．会計業界専用生成AI「F&M One GeNNect」の主な特長

「F&M One GeNNect」は、会計事務所が安心して生成AIを業務活用できるよう以下の特長を備えています。

■複数のAIモデルを利用可能

ChatGPT / Gemini / Claude の3種類の生成AIを業務の用途に応じて使い分けることができます。

■事務所独自のAI BOTを作成・共有

税務相談BOTや月次監査BOTなど、事務所独自のAIツールを作成し、所内で共有できます。

■多様なファイル分析機能

Excel・CSV・Word・PDFなどのファイルをアップロードし、内容を分析できます。

■画像生成AI

資料やSNS投稿に使えるイラスト・画像なども簡単に生成できます。

これらの機能により、会計事務所の業務効率化、人材育成、そして顧問先支援の高度化を実現します。

F&M One GeNNectについて :https://ks.fm-suishinkyogikai.jp/fm-one-gennect--guests/#page-0

3．安心して利用できるAI環境

会計事務所が生成AIを業務で活用する上で最大の懸念点は、顧客情報など機密データの取り扱いです。

当社は、企業の機密情報を安全に管理するクラウドサービスの開発・運用を長年行ってまいりました。

当社の代表的なサービスである人事労務クラウド 「オフィスステーション」 は、マイナンバーや給与情報といった極めて機密性の高い情報を扱うサービスとして、多くの企業にご利用いただいています。

「F&M One GeNNect」は、この「オフィスステーション」で培った高度なセキュリティ技術とクラウド開発ノウハウを基盤とし、同様のセキュリティポリシーと開発基準で構築されています。これにより、会計事務所の皆さまが機密情報を安心して扱えるAI環境を提供します。

オフィスステーションについて :https://www.officestation.jp/

4．会計事務所における活用シーン

実際に「F&M One GeNNect」を導入した事務所では、以下のような業務で生成AIの活用が進んでいます。

- 顧問先面談準備の効率化- 税務チェック業務の効率化- 財務分析資料の作成- 顧問先説明資料の作成

これにより、専門家がより付加価値の高い業務に集中できる環境づくりに貢献しています。

5．導入実績

「F&M One GeNNect」は、2025年12月のリリースから約3カ月で、以下の実績を達成しました。

- 導入事務所数：250事務所- 利用アカウント数：1,000アカウント

生成AIの業務活用への関心が高まる中、「会計事務所が安心して利用できるAI環境」として多くの支持を集め、導入が拡大しています。

6．今後の展望

当社では、今後も「F&M One GeNNect」の機能強化とサポート体制の充実を図り、会計事務所の業務効率化、付加価値を生み出す生成AIの業務活用、顧問先支援の高度化を力強く支援してまいります。

700事務所超が参加する「AI研究会」とも緊密に連携し、会計業界全体の発展に貢献する生成AI活用基盤の構築を目指します。

AI研究会について :https://www.ai-kenkyukai.com/

■運営会社

「F&M One GeNNect」の開発やAI研究会を運営する株式会社エフアンドエムは、税理士・公認会計士事務所の成長と発展を支援するため、幅広いサービスを展開しております。

その一環として当社が運営する「経営革新等支援機関推進協議会」には、2025年12月末現在で全国1,778事務所が加盟しており、中小企業支援に積極的に取り組む会計事務所の活動基盤を支えています。

経営革新等支援機関推進協議会HP :https://fm-suishinkyogikai.jp/

今後もさらに多くの会計事務所にサービスを提供し、顧問先の中小企業全体も活性化することで、会計業界をますます魅力ある業界にしていきます。

■本件お問い合わせ先

株式会社エフアンドエム

士業コンサルティング事業本部 担当：江幡

TEL：0120-917-145 mail：info@fm-oneconnect.jp

（10:00～12:00／13:00～17:00 土・日・祝休）

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

講師派遣型研修サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：978名（2025年12月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/