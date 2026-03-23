ダウンロード数約5倍UP! 人気急上昇中の癒し系ゲーム『オノマトピア』大型アップデート実施

株式会社ENDROLL

株式会社ENDROLL（本社：東京都千代田区）は、音と癒しの放置ゲーム『オノマトピア』において、直近90日間の成長率が前期比5倍以上（2026年3月15日時点）を記録したことをお知らせいたします。

App Store「今日のゲーム」への選出など、各方面で高い評価をいただく中、本日、さらなる進化を遂げる大型アップデートを実施いたしました。本アップデートの核となるのは、多数のユーザーインタビューを経て開発された「キャラクターとの愛着度」システム。ユーザーの皆様の「もっとキャラを身近に感じたい」という多くの声に応え、寝る前のベッドの中や少し憂鬱な朝、作業中や勉強中などのライフスタイルに寄り添い、小さな癒しと楽しみをより身近に感じられるアップデートとなっています。

『オノマトピア』ゲーム概要

『オノマトピア』は音を奏でる不思議な生物マトペを集めて組み合わせることで、自分の好きなBGMやASMRを作ることができる新感覚の癒し系放置型ゲームです。

- 自然音を鳴らすことができるマトぺたち- 自由に組み合わせ、自分好みの自然音BGMを作成- BGMを流すと、この世界の通貨が貯まり、さらに新しいマトペと出会えることも- 睡眠・作業・勉強など、BGMを聞いている間は好きなことができます- バックグラウンド再生やポモドーロ機能もあり、作業をサポート

これらの機能により、ゲームによって自身の心地よい環境づくりができるという要素もユーザーに愛されています。

App Store「今日のゲーム」に選出。1日1タイトルのみが選ばれる推薦枠に！

本作は、App Storeエディトリアルチームが毎日1タイトルを厳選する「今日のゲーム（Game of the Day）」に選出されました。1日1枠という限られた推薦枠への選出は、本作の独創的なコンセプトやユーザー体験（UX）の完成度が、プラットフォーム側に高く評価された結果と考えております。この掲載を機に新規ユーザーの流入が加速しており、さらなるサービス拡大に向けた重要なマイルストーンとなりました。

ディレクターより『オノマトピア』開発経緯について

「ゲームはいつか飽きる。でも、ユーザーの皆さんが費やした時間を無駄にしたくない」という想いが開発の出発点にあります。放置して待つだけの時間を、音を聴いて心を整えたり、自分のための作業の時間に。そんな気持ちを込めて作り上げたのが『オノマトピア』です。

ユーザーの皆さまのお声

- キャラがみんな丸っこくてフワフワしていて見ていて癒されます。ゲーム性もかなりまったりしていて暇な時とかに軽く遊べていい感じ！- 音がとにかく良い、キャラがめっちゃ可愛い、特に無理して何かする必要がないから全体的にゆるくて良い。寝れない人とか凄くおすすめ。- 作業に集中したい時やリラックス時間のおともに流しています。好きな環境音を3つまで組み合わせられ、それぞれの音量をコントロール出来る所が気に入っています。

大型アプデのテーマ『マトペと触れ合う』はユーザーの声からうまれました。

大型アプデに伴いアンケートとインタビューを実施。アンケートにはなんと380名のユーザーが回答してくださり、インタビューも快く受けていただけました。

その中で感じたユーザーの声、それが「もっとマトペと触れ合いたい」ということ。

通常、オノマトピアのような放置ゲームでは、全体を観察する楽しさが重要視されますが、オノマトピアの場合、お気に入りの子を“愛でたい”というユーザーの隠れた声を感じました。

そこで今回のアップデートでは、ゲーム進行役ロボットに「マトらぶMODE」を実装。

ユーザーはロボットを通して自分のお気に入りのマトぺを選び、撫でたり、つついたり、ハイタッチしたりとマトペたちのリアクションを楽しむことができます。またこれらの触れ合いを通して個別のマトペの愛着度が上がり、特別なアクションを見せてくれるようになります。

作品情報

『オノマトピア』App Store（iOS)：ストアリンク(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AA%E3%83%8E%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%94%E3%82%A2/id6738948087)

『オノマトピア』GooglePlay（Android）：ストアリンク(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.endroll.onomatopia&hl=ja)

『オノマトピア』公式X：https://x.com/onomatopia_jp

『オノマトピア』公式Instagram：https://www.instagram.com/onomatopia_official/

報道関係者向け素材

スクリーンショット画像は下記よりご利用いただけます。

プレスキット：https://drive.google.com/drive/folders/1T5PpzaCOpbQ1uJ-RE8MxhIMF4Wm7oeX6?usp=sharing

お問い合わせ先：株式会社ENDROLL 広報担当

Email：onomatopia_marketing@endroll.me





会社概要

・会社名：株式会社ENDROLL

・所在地：東京都千代田区麹町四丁目8番1号 西館 THE MOCK-UP BY PORTAL POINT 407号室

・設立：2017年12月12日

・事業内容：ゲームの企画・開発・販売

・URL：https://endroll.me/