大和コネクト証券とGMOあおぞらネット銀行「法人口座」「職場つみたてNISA」における相互連携サービスを開始

大和コネクト証券株式会社

株式会社大和証券グループ本社（代表執行役社長 荻野 明彦、以下「大和証券グループ本社」）の100％子会社である大和コネクト証券株式会社（代表取締役社長 大槻 竜児、以下「大和コネクト証券」）とGMOあおぞらネット銀行株式会社（代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 水町 哲、以下「GMOあおぞらネット銀行」）は、両社の強みを生かし、GMOあおぞらネット銀行の「法人口座」と、大和コネクト証券の「職場つみたてNISA」における相互連携サービスを開始することをお知らせします。

第1弾は、本日3月23日より、大和コネクト証券に口座をお持ちの経営層のお客さまに、GMOあおぞらネット銀行の「法人口座」に関する情報提供（サービス広告）*を開始します。

第2弾は、2026年5月より、GMOあおぞらネット銀行にて、法人または個人事業主口座を開設いただいているお客さまに対して、大和コネクト証券で導入予定の「職場つみたてNISA」の紹介を開始する予定です。

*法人口座開設のお申込や手続きにつきましては、GMOあおぞらネット銀行にお問い合わせください。

口座開設にあたりGMOあおぞらネット銀行の審査が必要となります。口座開設をお約束するものではございません。

※1 2026年3月2日時点の各社公表資料等によるGMOあおぞらネット銀行調べ。調査対象範囲は、大手行およびインターネット専業銀行のうち法人顧客向け口座を提供している銀行を対象にしています。また、各社の手数料割引のプログラムや期間限定のキャンペーン、当社提携サービス口座等は除いております。

※2 取引責任者さま（開設する口座におけるすべての取引の照会・操作・承認を行う権限が付与されたご担当者）と代表者さまが同一かつ、自撮り動画（セルフィー）またはマイナンバーカード読取で本人確認をされた場合

背景

近年、法人における資金管理・決済等が高度化する一方、従業員の資産形成支援（金融リテラシー向上、福利厚生の充実等）への関心も一層高まっています。

そうした中、個人のお客さまの資産形成サービス基盤を有する大和コネクト証券と、法人口座開設数20万件以上のGMOあおぞらネット銀行が、両社の強みを生かし、「法人口座」や「職場つみたてNISA」を各社のお客さまに提案することで、法人のお客さまの福利厚生制度や人的資本経営の向上を図り、従業員の資産形成を支援します。

概要

2026年3月23日開始

第1弾 大和コネクト証券に証券口座をお持ちの経営層のお客さまに、GMOあおぞらネット銀行の「法人口座」を紹介

大和コネクト証券は、経営層のお客さまに対し、事業運営に必要な金融基盤としてGMOあおぞらネット銀行が提供する法人口座を紹介します。

GMOあおぞらネット銀行は、法人のお客さまの利便性向上および業務効率化に資するサービスの提供を通じて、お客さまのビジネスを支援します。

2026年5月開始予定

第2弾 GMOあおぞらネット銀行に法人口座を有するお客さまへ「職場つみたてNISA」を紹介

GMOあおぞらネット銀行は、法人のお客さまに対し、従業員の資産形成支援施策として、大和コネクト証券が提供する「職場つみたてNISA」を紹介します。

大和コネクト証券は、職場を通じて積立投資を始めやすい環境を提供し、従業員の資産形成を支援します。

今後の展望

テクノロジーバンクであるGMOあおぞらネット銀行と、スマホ（スマートフォン）専業証券である大和コネクト証券は、両社の強みを生かし、それぞれのお客さまや各社サービス基盤によるシナジーを追求してまいります。

そして、両社のお客さまに対して、新たな付加価値の高い金融サービスを継続的に提供するとともに、お客さま体験（CX）の創出をすることで、お客さまの資産形成とビジネスの発展に寄与してまいります。

大和コネクト証券株式会社について

1.商号：大和コネクト証券株式会社

2.本店所在地：東京都中央区京橋１丁目２-１

3.代表者：代表取締役社長 大槻 竜児

4.資本金：95億円

5.主な業務内容：有価証券等の売買、有価証券等の取引の委託の取次、有価証券等管理業務等の金融商品取引業務及びそれに付随する事業

（登録番号・加入協会等）

●第一種金融商品取引業：関東財務局長 (金商) 第3186号（2020年4月22日付）

加入協会：日本証券業協会（2020年5月25日付）

●銀行代理業：関東財務局長 (銀代) 第378号（2020年4月14日付）

所属銀行：株式会社大和ネクスト銀行

GMOあおぞらネット銀行株式会社について

1.商号：GMOあおぞらネット銀行株式会社

2.本店所在地：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

3.代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 水町 哲

4.資本金：266億2,998万円

5.主な業務内容：法人および個人向けのインターネットバンキングサービスの提供、預金業務、貸出業務、内国為替業務、有価証券投資業務、その他これらに付随する銀行業務

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

大和コネクト証券で取り扱う商品等のお取引にあたっては、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。

また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面（上場有価証券等書面、目論見書がある場合はその書面）等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

お取引にあたっての手数料等およびリスクの詳細はこちら(https://www.connect-sec.co.jp/rule/legal_info.html)をご覧ください。