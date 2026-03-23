持ち運びに便利な、手のひらサイズのウエットティシュ。大人気『POCKET WET』シリーズより、流せるノンアルコールタイプが新登場！

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は大人気の持ち運びに便利な『POCKET WET』シリーズより、流せるノンアルコールタイプを2026年3月16日よりリリースいたしました。全国の一部ドラッグストア、ホームセンター、バラエティショップ、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで、随時販売開始いたします。

■iSDGのPOCKET WET

※画像はイメージです。

2022年9月に発売となったPOCKET WET。発売当初より、サイズや容量など使い勝手が良いとご好評をいただき、アルコールタイプ、ノンアルコールタイプの2種類を展開しておりましたが、 この度、水に流せるノンアルコールタイプを開発・リリースすることとなりました。

■商品特徴

●水に流せるウエットティシュ

従来品と同じサイズでしっかりふき取りができ、使用後はトイレに流す（※１）ことができます。

※1 トイレのつまりを避けるため、必ず1枚ずつ「大」の水量で流してください。水流が弱いとトイレに詰まる可能性があります。トイレに流さない場合は、可燃ゴミとして処理してください。

※画像はイメージです。

●99％純水（※２）。ノンアルコールでお肌に優しく。

手指の汚れ落としだけではなく、おしりまわりや全身のふき取りにいつでもどこでもサッとひと拭きすることができます。また、99％純水（※２）のため、お肌に優しく子供から大人まで使用することができます。

※2 成分の99％が純水でできた、限りなく水に近いウエットティシュです。

●持ち運びに便利な手のひらサイズ

1個あたりW約90mm×H約44mmと手のひらに収まるサイズなので、鞄に入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。

■商品概要

名 称：POCKET WET 流せるノンアルコールタイプ

発売日：2026年3月16日(月）

内容量：1袋6個入り（１個8枚入り）

価 格：298円（税抜）

販売先：ドラッグストア、ホームセンター、バラエティショップ、医食同源ドットコム公式通販サイトなど

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916