Melon、本社オフィスを移転

株式会社Melon

組織のエンゲージメントとウェルビーイングの課題解決を支援する株式会社Melon（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 大佑、以下Melon）は、2026年3月19日より、本社オフィスを東京都港区西新橋へ移転いたしました。

【移転の背景】

Melonは、マインドフルネスを応用したセルフマネジメント領域において、BtoB・BtoC双方のお客様へサービスを提供してまいりました。事業の拡大に伴い、お客様や提携先の皆様をお迎えする機会が増加する中、現オフィスでは十分な対応が難しい状況となっておりました。

また、コロナ禍に事業運営し、リモートワークを積極的に活用する働き方を推進してきた一方で、対面でのコミュニケーションやチーム間の連携を深める場の重要性も認識してまいりました。

今回の移転により、お客様との対面でのコミュニケーション環境を充実させるとともに、社員同士が自然に集い、交流できる空間を整備いたします。都心の好立地を活かしたアクセスの向上、さらには優秀な人材の採用強化も実現してまいります。

ANYZが入居するONARIMON YUSEN BLDG.【新オフィスの特徴】

新オフィスは、効率的でフレキシブルな執務スペースを確保しつつ、以下の共用施設を活用できる環境

充実した商談・会議環境：複数の会議室を完備し、お客様や提携先との打ち合わせに柔軟に対応

セミナールーム：各種イベントやセミナー開催が可能

ラウンジスペース：オープンなコミュニケーションとクリエイティブな発想を促進

港区西新橋の好立地により、お客様の訪問先へのアクセスも向上し、より機動的なサービス提供が可能

【新オフィス概要】

移転日：2026年3月19日

新住所：〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目23番5号 ANYZ

電話番号：変更なし

【今後の展望】

新オフィスを拠点として、お客様により質の高いサービスをお届けするとともに、社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを推進してまいります。また、優秀な人材の採用を加速し、ウェルネス領域における更なる価値創造に取り組んでまいります。

今後とも、株式会社Melonへの変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

■株式会社Melonについて

Melonは、組織の心と感情の課題解決を支援するエモーショナル・マネジメント・カンパニーです。脳科学や心理学でエビデンスが認められたマインドフルネスを応用し、科学的なアプローチに基づいた人材・組織開発プログラムを法人・個人のお客様に提供しています。

エンゲージメントやウェルビーイングの向上、メンタルヘルス予防、リーダーシップ開発等を目的としたプログラムを、研修、ワークショップ、オンラインツール、コンサルティングなどのサービスを通じて提供することで、個と組織、社会が変革を生き抜く力を築いていきます。

代表者：代表取締役社長 橋本 大佑

所在地：東京都港区南青山6-2-2 南青山ホームズ301

設立日：2019年4月

資本金：6,650万円

公式サイト：https://www.the-melon.com

法人サイト：https://biz.the-melon.com/