3月30日~4月3日の期間で春の改編スペシャルウィークと題し、【日経CNBC online】のLIVE配信が無料視聴になるほか、新規入会キャンペーンも実施

株式会社日経ＣＮＢＣ

株式会社日経CNBC（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹之内源市）は3月30日(月)から4月3日(金)の期間で、春の改編スペシャルウィークを開催します。

3月30日に新コーポレートロゴとともに生まれ変わる日経CNBCを多くの方にご視聴いただく機会を提供するため、動画配信サービス【日経CNBC online】のLIVE配信を会員登録なしで無料で視聴いただけます。

生まれ変わった日経CNBCが、リアルタイムでマーケット情報を伝えるのはもちろん、これから投資を始める人に向けたコンテンツも新しいスタジオからお届けします。

この度パワーアップした日経CNBCをお試しいただくため3月30日～4月3日までLIVE配信を無料視聴いただけます。

また、4月1日(水)からは「日経CNBC online」が最大1か月無料でお試し体験できるキャンペーンも同時開催します。キャンペーン期間中（2026年4月30日までのご入会）にキャンペーンコードを入力のうえ新規でお申し込みいただくと、4月のご利用が無料となります。

詳細は日経CNBCの公式HPをご覧ください。

対象期間：2026年4月1日(水)～2026年4月30日(木)

対象条件：キャンペーン期間中に「日経CNBC online」にキャンペーンコードを入力のうえ新規登録された方

特典：4月の月額利用料金(税込1,650円)が無料。無料期間終了後から自動で課金が発生します。

本キャンペーンにご参加いただくことで、日経CNBC online会員限定のインターネット番組を4月中は無料で視聴いただけます。

「日経CNBC online」は国内外のマーケット動向をリアルタイムに伝えるライブ配信と、知りたい情報をいつでもチェックできるオンデマンド動画(VOD)に加え、株式会社QUICKが提供する速報ニュースや専用視聴アプリなど機能面も刷新した“本気”で投資・資産運用に取り組みたい方のためのサービスです。

https://online.nikkei-cnbc.co.jp/(https://online.nikkei-cnbc.co.jp/)

期間中のスペシャルウィークは「Change（変化）」をテーマに、政府の経済財政諮問会議の民間議員である永浜利広氏をはじめ、各界第一線で活躍する豪華ゲストが続々出演予定。

詳細は改めてご案内いたします。

日経CNBCについて

日経CNBCは、日本経済新聞社と米国４大ネットワークのひとつNBCの関連会社CNBCが中核になって1999年10月に開局したマーケット・経済専門チャンネルです。ボーダレス化が進む世界経済の迅速かつ正確な経済・マーケット情報を24時間ノンストップで提供しています。

詳細はこちら：https://www.nikkei-cnbc.co.jp/(https://www.nikkei-cnbc.co.jp/)

インターネット配信サービス「日経CNBC online」

“本気”で投資・資産運用に取り組みたい方に向けてライブやオンデマンドなど動画コンテンツ見放題の有料インターネットサービス「日経CNBC online」

詳細はこちら：https://online.nikkei-cnbc.co.jp/(https://online.nikkei-cnbc.co.jp/)