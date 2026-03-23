大和コネクト証券とGMOあおぞらネット銀行 「法人口座」「職場つみたてNISA」における相互連携サービスを開始

GMOあおぞらネット銀行株式会社

株式会社大和証券グループ本社（以下「大和証券グループ本社」）の100％子会社である大和コネクト証券株式会社（以下「大和コネクト証券」）とGMOあおぞらネット銀行株式会社（以下「GMOあおぞらネット銀行」）は、両社の強みを生かし、GMOあおぞらネット銀行の「法人口座」と、大和コネクト証券の「職場つみたてNISA」における相互連携サービスを開始することをお知らせいたします。

第1弾は、本日3月23日より、大和コネクト証券に口座をお持ちの経営層のお客さまに、GMOあおぞらネット銀行の「法人口座」に関する情報提供（サービス広告）*を開始します。

第2弾は、2026年5月より、GMOあおぞらネット銀行にて、法人または個人事業主口座を開設いただいているお客さまに対して、大和コネクト証券で導入予定の「職場つみたてNISA」の紹介を開始する予定です。

*法人口座開設のお申込や手続きにつきましては、GMOあおぞらネット銀行にお問い合わせください。

口座開設にあたりGMOあおぞらネット銀行の審査が必要となります。口座開設をお約束するものではございません。

※1 2026年3月2日時点の各社公表資料等によるGMOあおぞらネット銀行調べ。調査対象範囲は、大手行およびインターネット専業銀行のうち法人顧客向け口座を提供している銀行を対象にしています。また、各社の手数料割引のプログラムや期間限定のキャンペーン、当社提携サービス口座等は除いております。

※2 取引責任者さま（開設する口座におけるすべての取引の照会・操作・承認を行う権限が付与されたご担当者）と代表者さまが同一かつ、自撮り動画（セルフィー）またはマイナンバーカード読取で本人確認をされた場合

【背景】

近年、法人における資金管理・決済等が高度化する一方、従業員の資産形成支援（金融リテラシー向上、福利厚生の充実等）への関心も一層高まっています。

そうした中、個人のお客さまの資産形成サービス基盤を有する大和コネクト証券と、法人口座開設数20万件以上のGMOあおぞらネット銀行が、両社の強みを生かし、「法人口座」や「職場つみたてNISA」を各社のお客さまに提案することで、法人のお客さまの福利厚生制度や人的資本経営の向上を図り、従業員の資産形成を支援します。

【概要】

2026年3月23日開始

第1弾

大和コネクト証券に証券口座をお持ちの経営層のお客さまに、GMOあおぞらネット銀行の「法人口座」を紹介

大和コネクト証券は、経営層のお客さまに対し、事業運営に必要な金融基盤としてGMOあおぞらネット銀行が提供する法人口座を紹介します。

GMOあおぞらネット銀行は、法人のお客さまの利便性向上および業務効率化に資するサービスの提供を通じて、お客さまのビジネスを支援します。

2026年5月開始予定

第2弾

GMOあおぞらネット銀行に法人口座を有するお客さまへ「職場つみたてNISA」を紹介

GMOあおぞらネット銀行は、法人のお客さまに対し、従業員の資産形成支援施策として、大和コネクト証券が提供する「職場つみたてNISA」を紹介します。

大和コネクト証券は、職場を通じて積立投資を始めやすい環境を提供し、従業員の資産形成を支援します。

【今後の展望】

テクノロジーバンクであるGMOあおぞらネット銀行と、スマホ（スマートフォン）専業証券である大和コネクト証券は、両社の強みを生かし、それぞれのお客さまや各社サービス基盤によるシナジーを追求してまいります。

そして、両社のお客さまに対して、新たな付加価値の高い金融サービスを継続的に提供するとともに、お客さま体験（CX）の創出をすることで、お客さまの資産形成とビジネスの発展に寄与してまいります。

【大和コネクト証券株式会社 会社概要】

本店：東京都中央区京橋1丁目2-1

代表者：代表取締役社長 大槻 竜児

資本金：95億円

URL：https://www.connect-sec.co.jp/

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本店：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 水町 哲

資本金：266億2,998万円

URL：https://gmo-aozora.com/