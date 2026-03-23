【名古屋】10周年を祝う「シャンドン ロゼ」のウェルカムドリンクとともに、名古屋で一番贅沢な“春”をシェアしよう！一夜限りのフォトジェニック空間『STRINGS Spring ROSE Night』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、2026年1月21日（水）で、開業10周年を迎えました。ホテル開業10周年の感謝を込めたアニバーサリー企画として、春の訪れを祝う一夜限りの『STRINGS Spring ROSE Night』を2026年4月22日（水）に開催いたします。

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15903/

▲カバナガーデンイメージ▲乾杯イメージ▲シャンドン ロゼイメージ▲アフタヌーンティーイメージ

大聖堂を臨むリゾート感あふれる中庭「カバナガーデン」が、この春一日限定で、「シャンドン ロゼ」を象徴する鮮やかなピンク一色に染まります。水辺の心地よい風が吹き抜ける開放的な空間には、バルーンや幻想的なライトアップ、華やかなフォトスポットが誕生し、どこを切り取っても心ときめくフォトジェニックな世界が広がります。まずはウェルカムドリンクの「シャンドン ロゼ」を手に、フレッシュな香りと繊細な泡立ちを楽しむ非日常のひとときを。（ノンアルコールドリンクのご用意もございます。）ぜひ、春の訪れを祝う「ピンク」をテーマにドレスアップしてお越しください。皆様がまとう彩りが会場のデコレーションと溶け合い、空間全体をいっそう華やかに輝かせます。カバナガーデンでの高揚感を楽しんだ後は、館内の「ニューヨークラウンジ」で美食の余韻に浸るプレミアムな時間を。旬の苺をふんだんに使用した桜色のアフタヌーンティーや、世界三大珍味を味わう贅沢なイブニングハイティー、お酒と相性抜群の軽食など、ホテルならではの美食をご用意しております。洗練された空間で、フォトジェニックな写真と美味しいお料理に満たされる至福のひとときを、心ゆくまでお楽しみください。

＜進行スケジュール＞

・18：45～19:30

受付を済ませた皆様には、ウェルカムドリンクをご用意しております。

当日はスタンディング形式となりますフォトジェニックなフォトスポットで写真撮影などご自由にお楽しみください。

・19：30～21：30

ニューヨークラウンジ内にてお食事をお楽しみください。

「STRINGS Spring ROSE Night」概要

■開催日：2026年4月22日（水）18：45～21：30

■会場：ストリングスホテル 名古屋 「カバナガーデン」／1階「ニューヨークラウンジ」

■ドレスコード：春の訪れを祝う「ピンク」をテーマカラーとした装いにてお越しください。

■料金・プラン内容：

・アフタヌーンティー付きプラン（シャンドン ロゼ グラス1杯 ＋ 桜色のストロベリーアフタヌーンティー） 6,800円

・イブニングハイティー付きプラン（シャンドン ロゼ グラス1杯 ＋ STRINGS イブニング ハイティー） 8,300円

・フィッシュ＆チップス付きプラン（シャンドン ロゼ グラス2杯 ＋ フィッシュ＆チップス）5,300円

※消費税込・サービス料15%別

※上記料金は、イベントへのご参加、お食事、シャンドン ロゼが含まれます。

（ノンアルコールへのご変更も承っております。）

※雨天の際は、カバナガーデンでのイベントは中止となります。その場合は、ニューヨークラウンジ

を、18:45よりご利用いただけます。その間のお飲み物もご自由にご注文いただけます。

■電話：052-589-0787

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15903/

■商品概要：

カバナガーデンでの高揚感を楽しんだ後は、美食とともに至福の余韻を

カバナガーデンでウェルカムドリンクと写真撮影を楽しまれた後は、館内の「ニューヨークラウンジ」へと場所を移し、この時期限定の「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」や、三大珍味を使用したお食事としてもお楽しみいただける「STRINGS イブニング ハイティー」、お酒とも相性抜群な「フィッシュ＆チップス」とともに、五感を満たす至福の余韻をお楽しみください。

3月・4月は「シャンドン ロゼ」月間！館内の各レストランにて特別に「シャンドン ロゼ」を販売

3月・4月の2か月間は「シャンドン ロゼ」月間として、館内の各レストランにて「シャンドン ロゼ」を2,100円にて販売いたします。（※消費税込・サービス料15%別）開業10周年の感謝を込め、ホテルが贈る華やかな美食と桜色の泡が織りなす、この季節ならではの優雅なひとときをご堪能ください。

「アフタヌーンティー・イブニングハイティー・フィッシュ＆チップス」概要

▲シャンドン ロゼイメージ▲フォトスポットイメージ▲桜色のストロベリーアフタヌーンティーイメージ▲STRINGS イブニング ハイティーイメージ▲ノンアルコールドリンク（シトラススプリング）イメージ▲桜色のストロベリーアフタヌーンティーイメージ

■商品名：「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」

■MENU：

Food&Dessert

＜スタンド＞

いちごと桜のヴェリーヌ／いちごとライムのムース／いちごのタルト／桜餡バターのクッキーサンド／いちごとレアチーズのムース／いちごと桜のマカロン

＜セイボリー＞

サルシフィーのスープ／ベリーと生ハムのブリニ／天使海老のマリネ カリフラワームースとコンソメジュレ

＜スコーン＞

スコーン（ミルク／苺）／コンディメント（クロテッドクリーム／ はちみつ）

＜ドリンクメニュー＞

マリアージュ フレール+コーヒー・紅茶・その他ソフトドリンクからおかわり自由

▲STRINGS イブニングハイティーイメージ

■商品名：「STRINGS イブニングハイティー」

■MENU：

＜スタンド＞

ずわい蟹を乗せたグリンピースのムースとトマトのジュレ／モッツアレラと生ハムのフラワーフリット／オシェトラキャビアと桜鯛のラビオリ仕立て／天使海老のマリネ ラヴィゴットソース／北海道しほろ牛とフォアグラのミニ・ロッシーニ／イベリコチョリソーと新玉葱のタルト・フラミッシュ／季節のスイーツ2種／季節のフルーツ／サーモン&フレッシュサラダのスライダー・バーガー／チーズとペッパーのサブレサンド

＜別皿料理＞

和牛脛肉のプロヴァンサル風

＜ドリンク＞

マリアージュ フレール+コーヒー・紅茶・その他ソフトドリンクからおかわり自由

▲フィッシュ＆チップスイメージ

■商品名：フィッシュ＆チップス

『STRINGS Spring ROSE Night』イベント付き宿泊プラン概要

▲デラックスチャペルビューツインルーム イメージ

■対象期間：2026年4月22日（水）

■料金（消費税込・サービス料15%込）：21,965円～／1名

■HP：https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTPLAN=A65UP&hidSELECTCOD1=72460&hidSELECTCOD2=001&previewmode=true#availability(https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTPLAN=A65UP&hidSELECTCOD1=72460&hidSELECTCOD2=001&previewmode=true#availability)

■お問合せ：052-589-0577（宿泊代表）

■プラン特典：

１.イベントへのご参加

２.アフタヌーンティー付きプラン（シャンドン ロゼ グラス1杯 ＋ 桜色のストロベリーアフタヌーンティー）

シャンドン ロゼについて

▲シャンドン ロゼイメージ

「シャンパン&スパークリングワイン世界選手権 2024」にてBest Australian Sparkling Wine受賞

グラスに注げば、エレガントなピンクのバラの色調に、きめ細やかな泡が美しく舞い踊ります。いちごやざくろ、チェリーが奏でる芳醇なアロマ。フレッシュでありながら深みのある風味が、のびやかな酸味とともに五感を優雅に解き放ちます。世界が賞賛したその一滴を、心ゆくまでご堪能ください。

▲シャンドン ロゼイメージ

シャンドンについて

シャンドンは、フランスの名門シャンパーニュメゾン、モエ・エ・シャンドンの社長も務めたロベール＝ジャン・ド・ヴォギュエが「伝統的なシャンパーニュ製法を用いながら、新世界のテロワールで未知の可能性を追求する」というビジョンのもと、1959年アルゼンチンで設立したプレミアムスパークリングワインブランドです。

現在では、オーストラリアなど世界6ヵ国にワイナリーを置き、その土地の個性を最大限に引き出した高品質なスパークリングワインをお届けしています。

店舗概要

【店名】ロビーラウンジ「ニューヨークラウンジ」（1F）

【営業時間】11:00～21:30（L.O.20:00）

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/newyork/

＜ホテル開業10周年ロゴマークに込めた想い＞

▲ストリングスホテル 名古屋 開業10周年ロゴマーク

・感謝と創造の10年を形に、次の未来をひらく

ホテル名“ストリングス”の由来である“弦”もモチーフに、これまでの感謝と未来への決意をシンプルかつ力強く

表現したロゴマークです。

・感謝と調和

この“弦”は、一人一人のプロフェッショナルが生み出す「統一されたおもてなし」の精神を表しています。

・未来への創造

過去の経験を力に変え、次の10年へ向けて新しい価値を「創造」し続ける姿勢を象徴しています。

次のステージへ進む原動力として、これからも「革新（イノベーション）」を忘れず、お客様に新しい感動と記憶に

残る体験を提供し続けるという決意が込められています。