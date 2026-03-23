ぴあスポーツビジネスプログラム 第6期 追加募集開始のお知らせ(若干名)

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢内廣）は、「ぴあスポーツビジネスプログラム」第6期生の最終募集を開始いたします。スポーツを「観る」から「動かす」へ――プロスポーツビジネス界で即戦力となる人材育成を目的とした本プログラムは、2021年4月にスタートし、多くの卒業生がスポーツ業界で活躍しています。



第6期は2026年4月より開講し、平日夜（月曜・木曜）と土曜日を中心としたハイブリッド開催を予定しています。受講形式は「東京」「福岡」「オンライン」の３拠点から選択が可能です。追加募集に向けて、説明会・個別相談会も実施いたします。



募集要項は下記の通りです。

募集要項はこちら :https://pia-sbp.jp/wp-content/uploads/%E3%80%90PSB%E3%80%91%E7%AC%AC6%E6%9C%9F%EF%BC%9A%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%852026%E5%B9%B43%E6%9C%8823%E6%97%A5%E6%9B%B4%E6%96%B0.pdf

■ 追加募集期間2026年3月23日（月）～2026年4月4日（土）



ぴあスポーツビジネスプログラム 第6期 募集説明会・体験授業





■ 募集説明会

⬢日程：

●2026年3月27日(金)19:00～20:30

●2026年3月30日(月)19:00～20:30

●2026年3月31日(火)19:00～20:30

■体験授業+募集説明会

⬢日程：

●2026年3月26日(木)19:00～20:30

●2026年3月28日(土)10:30～12:30

●2026年4月1日(水)19:00～20:30



※日程は追加予定。最新情報は公式ウェブサイトをご参照ください。



⬢内容：プログラム概要説明／募集要項案内／卒業生の声／体験授業(開催日限定)／質疑応答／個別相談会（事前申請制）



⬢形式：オンライン（Zoom）



⬢参加費：無料



⬢申込期限：各説明会開催日の3時間前まで



ぴあスポーツビジネスプログラム 第6期 概要





⬢期間：

2026年4月～11月（約7か月）/ 合計30講義日程度(予定)

※講義以外にフィールドワーク・実地研修・特別講座等のプログラムも開催予定です。

⬢日時：

・月曜日、および木曜日 19:00～21:00を中心に実施

・月1回程度、土曜日に集中講義を実施

⬢会場：

・東京校／東京都渋谷区：ぴあ(株) 本社

・福岡校／福岡県福岡市：原則オンライン、一部講義をチケットぴあ九州(株)にて開講

・オンライン校／原則全講義をオンラインにて開講

※受講日ごとに会場を変更することが可能です。

⬢講師：

・中村武彦 （常任講師／BLUE UNITED CORPORATION）

・坂井亮太 （講師／ぴあ株式会社）、ほか

・招待講師 （スポーツ界よりテーマ毎に専門家を招聘）、ほか

⬢受講料：

270,000 円 (税別)

※2026年4月時点で学生の方は、220,000 円 (税別)





■ エントリーシート請求・申込み方法

エントリーシート請求フォームよりご請求いただくと、自動返信メールにてダウンロードURLをご案内します。必要事項記入後、提出URLよりアップロードいただくことでエントリー完了となります。

エントリーシート請求はこちら :https://forms.gle/mEhDbT83zBLEDHGe6?utm_source=PIA&utm_medium=20260224&utm_campaign=1

■お問い合わせ



ぴあ株式会社 スポーツ・ソリューション推進局（担当：坂井・黒崎・鈴木）

TEL：03-5774-5214

E-mail：psb.info@pia.co.jp



公式ウェブサイト：https://www.pia.co.jp/



【マスコミ・報道関係のご取材】

ぴあ株式会社 広報室

E-mail：koho@pia.co.jp