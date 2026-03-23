【セラクCCC_ Microsoft Dynamics 365定着・活用支援事例】全国主要ユーザー200名がわずか2週間で熟知“現場を迷わせない”定着・活用支援で実現したM365移行プロジェクト

株式会社セラク

株式会社セラクCCC（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 龍己、以下「当社」）は、サイバーセキュリティ分野においてグローバルに事業を展開するトレンドマイクロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：エバ・チェン、以下「トレンドマイクロ」）に対し、「Microsoft Dynamics 365定着・活用支援」を提供しており、この度、その詳細を当社サービスサイトに公開いたしました。

URL：https://www.ccc.seraku.co.jp/service/case_study/trendmicro/

本リリースでは、インタビュー内容の一部をご紹介します。より詳しいインタビュー内容は下記よりご覧ください。

インタビュー記事はこちら :https://www.ccc.seraku.co.jp/service/case_study/trendmicro/

- 以下、内容一部要約 -

サイバーセキュリティ分野の世界的リーダーであるトレンドマイクロ株式会社は、AIをはじめとする最新技術を活用し、迅速な意思決定と営業活動を実現するため、長年利用してきたCRMシステムから Microsoft Dynamics 365 への全面移行を決断。変化の激しい市場環境に柔軟に対応できる「変化に強い組織基盤」の構築を目指し、大規模な刷新プロジェクトを始動しました。



10年以上にわたるCRM運用により、業務プロセスやデータは複雑化。システム刷新にあたり最大の課題となったのは、構築後にいかに現場へ定着させるかでした。内製による開発体制を維持しつつ、現場への浸透と活用促進を確実に進めるため、同社はセラクCCCの「Microsoft Dynamics 365定着・活用支援」を採用。ユーザーに寄り添う伴走型支援による役割分担を図りました。



ユーザー視点に立った徹底的なテスト、分かりやすさを重視したマニュアル・Wiki整備、全国拠点を巡るハンズオン形式の説明会など、現場目線でサポートしていただきました。その結果、ローンチからわずか2週間で全国の主要ユーザー約200名が新システムを短期間で習熟。初月から約600件の商談登録、約850件の見積作成を達成し、前年同等の業務実績を維持するなど、移行による混乱を最小限に抑えたスムーズな切り替えを実現しました。

トレンドマイクロ株式会社では、変化の激しい市場環境に対応するため、今後もシステムを“導入して終わり”にするのではなく、業務の変化に合わせて進化し続ける基盤として活用していく方針です。

同社は、自社が本来注力すべき領域に集中できる体制を整えるため、役割分担を明確化し、より強固なパートナーシップを築いていく方針です。

■公開日

2026年3月23日

URL：https://www.ccc.seraku.co.jp/service/case_study/trendmicro/

■トレンドマイクロについて

トレンドマイクロ株式会社は、グローバルなサイバーセキュリティのリーダーとして、人々、政府、企業間のデジタル情報の交換を安全に保つことに貢献しています。セキュリティの専門知識とAIを活用して、世界中のクラウド、ネットワーク、エンドポイント、デバイスを通じて50万以上の企業と数百万人の個人を保護しています。



■会社概要

社名 ： トレンドマイクロ株式会社

所在地 ： 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

代表者 ： エバ・チェン

資本金 ： 199億2,600万円 (2025年12月31日付)

設立 ： 1989年10月24日

公式サイト URL： https://www.trendmicro.com/ja_jp/business.html

■株式会社セラクCCCについて

https://www.ccc.seraku.co.jp/service/

株式会社セラクCCCは、Salesforce社各種製品の定着・活用支援を担うカスタマーサクセスソリューション事業としてSalesforceをはじめとするクラウドシステムの運用・定着化支援事業を行っており、在籍する約400名以上のクラウド人材が500社以上の顧客企業に対しクラウドシステムの運用・定着化を支援しています。セラクCCCにおけるCCCは『Contribute Customer Continue』を表し、当社サービスを通じて顧客や社会の発展に貢献し続けるという事業コンセプトを表しています。

■会社概要

社名 ： 株式会社セラクCCC

所在地 ： 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア 7F

代表者 ： 代表取締役 宮崎 龍己

資本金 ： 1億円

設立 ： 2018年9月27日

吸収分割効力発生日：2022年12月1日

URL ： https://www.ccc.seraku.co.jp