名古屋ダイヤモンドドルフィンズのオフィシャルフォトグラファー、柴田 祐希氏によるスポーツドキュメンタリー作品がモバオクに出品

株式会社モバオク

株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク)がエンゲート株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート)と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのオフィシャルフォトグラファー、柴田 祐希氏が実施する『FIRST SHOTチャリティーオークション』を2026年3月23日(月)から開始します。

オークション特設サイトを見る :https://www.promo.mbok.jp/firstshot-charityauction202603FIRST SHOTチャリティーオークション

2026年3月28日（土）・29日（日）にIGアリーナで開催される写真展「FIRST SHOT」の展示作品全17点を、3月23日（月）より先行してチャリティオークションに出品いたします。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ選手の直筆サイン入り写真パネル（各1点限定）は、本写真展のために新たに撮影した特別なポートレート作品です。

本チャリティオークションは、ドルフィンズスマイル子ども支援「COCOプロジェクト」と連携し、売上から印刷費等の必要経費を差し引いた全額を、病気と闘う子どもたちへの支援として、あいち小児保健医療総合センターへ寄付いたします。

【FIRST SHOTチャリティーオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/278_1_7ea27076f9b1dbb0b5691d1881c0262f.jpg?v=202603230451 ]【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円(Google Play決済/iTunes決済は月額360円)のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【モバオクのチャリティーオークションについて】

モバオクでは、企業や団体、自治体が主催するチャリティーオークションの開催を募集しております。CSR活動の一環としてチャリティーオークションをご検討したい企業・団体など多くの皆様にご活用いただいています。また、20年にわたるオークションサービス運営の実績を活かし、告知サイトの作成および商品の出品、梱包発送等をモバオクが代行いたします。

是非気軽にご相談ください。

https://www.promo.mbok.jp/contact