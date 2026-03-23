バーニーズ　ニューヨーク銀座本店・神戸店にて＜SISANDI＞のポップアップイベントを開催！新作の水着を含む豊富なアイテムを展開

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、2026年4月21日（火）から5月8日（金）にかけて、バーニーズ ニューヨーク銀座本店・神戸店にて＜SISANDI（シサンディ）＞のポップアップイベントを開催いたします。

＜SISANDI＞は、"着用する全ての方が人目を気にせず、自分の身体を愛し、楽しい時間を過ごせますように。"という願いの元作られた、シンプルで細部に拘り幅広い年齢層に着用頂けるこれまでなかったスイムウェアブランドです。4色をベーシックカラーとし、今後も国内では他にないようなブランドオリジナル色を展開予定。ただシンプルなだけでなく、ミリ単位で計算されたデザインは着るだけでナチュラルにスタイルアップが出来るように作られています。

SAARINEN \27,400(税込)SANTIAGO \27,400(税込)

2026年の新作カラーは、”SIENNA GLOW”と”FOREST TAUPE”。肌に自然な艶と血色感を与えながら、黒よりも柔らかく、ブラウンを選ぶ感覚で取り入れられる、大人のためのボルドーと、カーキの深みとセージグリーンのやわらかさを併せ持ち、こなれた雰囲気を演出するニュアンスカラーが登場。

MIES ”SIENNA GLOW” \27,400(税込)MARCEL ”FOREST TAUPE” \27,400(税込)

期間中は、2026年の新作コレクションをはじめ、人気のリゾートシリーズも含め豊富なラインナップで展開いたします。この夏を彩る新しいカラーを、ぜひ店頭でご覧ください。

開催日時・店舗

2026年4月21日（火）～4月29日（水・祝）

バーニーズ ニューヨーク銀座本店（東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル）

2026年5月2日（土）～5月8日（金）

バーニーズ ニューヨーク神戸店（兵庫県神戸市中央区京町25番地 神戸旧居留地25番館）

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）

BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレットも含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。メンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやスキンケアまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。ディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となり、お客様に新たな発見やショッピングを楽しむ空間を提供しています。

公式サイト https://www.barneys.co.jp

公式インスタグラム https://www.instagram.com/barneysjapan