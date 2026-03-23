カリフォルニア州官民代表団の来日にあわせ、渋谷にて日米イノベーション連携イベントを開催

シブヤスタートアップス株式会社

シブヤスタートアップス株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：田坂 克郎）は、2026年3月末に来日するカリフォルニア州の官民代表団の受け入れを支援し、2026年4月1日（水）に渋谷にてネットワーキングレセプションを開催いたします。

本官民代表団には、アジア・カリフォルニア貿易投資委員会の委員長を務めるジェシカ・カローザ議員をはじめ、州議会議員、自治体関係者、産業団体、企業関係者など、約30名の官民代表団が参加予定です。

本取組は、渋谷とカリフォルニア州のイノベーション・エコシステムの連携強化を目的とし、両地域の企業、投資家、政策関係者など多様なステークホルダーの交流を促進するものです。また本イベントは、単なる交流機会にとどまらず、「渋谷 × カリフォルニアにおけるイノベーション連携のキックオフ」として位置づけ、今後の多角的な連携の起点となることを目指します。

イベント概要

イベント名：「カリフォルニア州官民代表団ｘシブヤスタートアップス共同ネットワーキングイベント」

日 時：2026年4月1日（水）

形 式：招待制ネットワーキングレセプション

会 場：Sakura Stage（東京都渋谷区桜丘町）

主 催：カリフォルニア州官民代表団、シブヤスタートアップス株式会社

背景と目的

近年、スタートアップを中心としたイノベーション創出においては、地域を越えた国際的な連携の重要性が高まっています。特に、世界有数のスタートアップ集積地であるカリフォルニア州と、日本国内におけるスタートアップ・エコシステムの発展を担う都市との連携は、新たなビジネス創出や投資機会の拡大において重要な意義を持ちます。

本取組では、カリフォルニア州の政治・経済分野のリーダーを含む代表団と、渋谷を中心としたスタートアップ、企業、行政関係者が直接交流する機会を創出することで、相互理解を深めるとともに、イノベーション分野における具体的な協力関係の構築を目指します。

また、本イベントを起点として、両地域間における継続的な連携の枠組みを構築し、スタートアップ支援、投資、政策連携など多様な分野における発展につなげていくことを目指します。

イベント主催者からのコメント

Jessica Caloza（ジェシカ・カローザ）氏

カリフォルニア州下院議員（第52区）

アジア・カリフォルニア貿易投資特別委員会 委員長

「アジア・カリフォルニア貿易投資特別委員会の委員長として、イノベーションと経済成長の最前線に立つ世界のリーダーたちとのパートナーシップを深め、意見交換を行うため、この代表団を率いて日本を訪問できることを誇りに思います。政府関係者、業界専門家、そして渋谷の活気あるスタートアップコミュニティをはじめとする起業家の方々と直接会談することで、カリフォルニアの海外との関係を強化するとともに、国内の労働者、中小企業、新興産業を支援するための先進的な解決策を持ち帰ることができます。今回の訪問は、カリフォルニアと日本の間で機会、持続可能性、そして共通の繁栄を促進する国際協力の構築に対する私たちの決意を示すものです。」

田坂 克郎氏

シブヤスタートアップス株式会社 代表取締役社長

「これまで10年以上にわたりカリフォルニアで活動してきた経験から、日本とカリフォルニアが渋谷を起点にビジネス関係を構築することに大きな意義を感じています。本機会は、日米の政治・経済分野のリーダーが結びつき、スタートアップや投資を含む具体的な連携の第一歩となる重要なキックオフです。今後、イノベーション分野における相互協力の枠組みを構築し、日本のスタートアップエコシステムのさらなる発展につなげていきます。」

シブヤスタートアップス株式会社について

シブヤスタートアップスは、渋谷に国際的なスタートアップ・コミュニティーを誕生させ、育むことを目的に、渋谷区、東急株式会社、東急不動産株式会社、GMOインターネットグループ株式会社からの出資により2023年2月に設立されました。

日本の強みを活かした事業（推し活・クリエイター・コンテンツIPを含む）、また日本の社会課題 (高齢化社会、物流問題、防災を含む)などの課題に取り組む世界中のアーリーステージスタートアップを対象とし日本進出支援を行うことで、日本のスタートアップエコシステムの構築に貢献することを目指します。



▼シブヤスタートアップス株式会社 会社概要

社 名：シブヤスタートアップス株式会社

設 立：令和5年2月

事 業：渋谷区を中心に、社会課題に取り組む世界中のアーリーステージスタートアップへの投資や日本進出支援、それらを対象としたムーブメント・コミュニティ創出

代表取締役：田坂 克郎

公式サイト：https://upshibuya.com/ja/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/shibuya-startups-kk/





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【本件に関するお問い合わせ先】

シブヤスタートアップス株式会社

Email: info@shibuyastartups.com