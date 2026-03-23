『イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋』「ダリウス・フォーゲル （CV：重松 千晴）」本編ストーリー配信開始！～周年を祝う大型イベント「VILLAIN′s FESTIVAL 2026」も同時開催～

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、以下、「サイバード」）が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の人気作『イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋』（以下、『イケメンヴィラン』）は、「ダリウス・フォーゲル （CV：重松 千晴）」の本編ストーリーを、2026年3月20日（金）より配信開始しました。本編配信を記念した様々なイベントを開催中です。

また、3周年を祝う大型イベント「VILLAIN's FESTIVAL 2026」も同時開催します。

■「ダリウス・フォーゲル」本編ストーリーを配信開始！

重松 千晴さんがCVを務める「ダリウス・フォーゲル」を恋のお相手として選択し、彼とのストーリーをお楽しみいただけるようになりました。本編のあらすじは、本編ダイジェストPVで絶賛公開中です。

本編ダイジェストPV：https://youtu.be/q6YsxTwA6n4

＜本編あらすじ＞

不信の悪魔の奥底に眠るのは――本人さえも気づいていないひとつの感情。

ちぐはぐな心を埋めるよう、寄り添い合う。

「君への愛で、僕を殺してみせてよ」

この恋は――正気じゃいられない。

【プロフィール】

不信の残虐エンジェル

「ダリウス・フォーゲル」（CV：重松 千晴）

天使のような外見の、独国皇帝直下組織“フォーゲル”長官。

穏やかな微笑みと甘い声で人心を惑わせる彼は、

とある野望を秘め、クラウン、そしてあなたに近づく――

■本編配信を記念して様々なキャンペーンを開催中！

１.「本編配信記念セット」販売＆「ダリウス本編おとぎ師チャレンジ」開催

彼目線で描かれる、あなたと彼が出逢う前の「ダリウス本編 Episode.0」が入ったお得な「本編配信記念セット」と、本編を読むことに没頭できる「ダリウス本編没頭セット」が販売中。他にも、「BIG彼ぐるみ（ダリウス）」のアバターアイテムなど豪華特典が獲得できる「ダリウス本編おとぎ師チャレンジ」を開催しています。

「本編配信記念セット」販売開始日：2026年3月17日（火）12:00

「【期間限定】ダリウス本編没頭セット」販売期間：2026年3月17日（火）12:00～4月24日（金）23:59

「ダリウス本編おとぎ師チャレンジ」開催期間：2025年3月20日（金）12:00～4月24日（金）23:59

２.全国のローソンにて「ダリウス・フォーゲル」」の限定ブロマイドを販売

全国のローソンプリントにてダリウス本編配信記念ブロマイドを販売しています。

販売期間：2026年3月17日（火）～4月6日（月）

価格：L判／300円（税込） 2L判／500円（税込）

公式サイト:https://lawson-print.com/products/categories/Ikemen_Villains

■「VILLAIN's FESTIVAL 2026」開催！

『イケメンヴィラン』で3回目の開催となる「VILLAIN's FESTIVAL 2026 メロメロ大作戦～ヴィラン達を手懐けて(ハート)～」を、2026年3月20日（金）12:00より開催します。

「VILLAIN's FESTIVAL 2026」は、ハートを最も集めたヴィランが勝者となる、投票形式のイベントです。

上位に輝いた彼には様々な公約が準備されています。今年の1位おとぎ師ボーナスは夏目レモン先生描き下ろしの彼のイラストや、描き下ろしデザインのアバターアイテムなどが登場するイベントを開催するアプリジャックの実施の他、彼だけのオンラインくじを実施します。その他、様々な特典を獲得できるのでどうぞお楽しみに。

＜おとぎ師ボーナス＞

総(ハート)数達成おとぎ師ボーナス：高精細デジタルアート販売を実施！

1位になった彼：アプリジャックを開催！&夏目レモン先生描き下ろしイラストが登場！彼だけのオンラインくじを実施！

2~3位以内になった彼：アプリジャックを開催！

5位以内になった彼：それぞれがメインとなるイベントが開催！

6位以内になった彼：期間限定！彼がインスタグラムに登場！

8位以内になった彼：スペシャルブロマイド販売を実施！

11位になった彼：ラッキー賞SNS企画を実施！

開催記念賞：イベント終了後にハートを贈ってくれた皆に彼からの手紙が届くよ♪

＜チームボーナス＞

また、「VILLAIN's FESTIVAL 2026」では、ヴィラン達の個人戦の他、チーム戦もあり、勝利したチームのボーナスとして、新規ストーリーが後日登場予定です。

＜「VILLAIN's FESTIVAL 2026」への参加方法＞

本編ストーリーを読み進めたり、エスコートをプレイしたりすると、「ハート」を獲得できます。また、彼に「ハート」を贈ることで投票ができ、贈ったハートの数に応じて、豪華な特典ももらえます。

詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

開催期間：2026年3月20日（金）12:00～ 4月1日（水）23:59

■『イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋』概要

『イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋』はイケメンシリーズが贈る「最もダークでセクシーな中毒ラブストーリー」をコンセプトに、19世紀英国を舞台に暗躍するヴィランたちとの恋愛を描いた物語となっています。夏目レモンさんが手掛けるキャラクターデザインとともに、ドラマティックなストーリーをお楽しみください。

・登場キャラクター＆声優陣

ウィリアム・レックス（CV:立花慎之介）、ハリソン・グレイ（CV:杉山紀彰）、リアム・エヴァンス（CV:西山宏太朗）、エルバート・グリーティア（CV:大塚剛央）、アルフォンス・シルベチカ（CV:斉藤壮馬）、ロジャー・バレル（CV:江口拓也）、ジュード・ジャザ（CV:竹田海渡）、エリス・トワイライト（CV:佐藤元）、ヴィクトル（CV:高橋広樹）、ダリウス・フォーゲル（CV:重松千晴）、ニカ・シュワルツ（CV:柿原徹也）、リン・シュワルツ（CV:田邊幸輔）

■配信概要

名称 イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋

提供 株式会社サイバード

公式サイト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/villains/original/index.html

公式X https://x.com/Ikemen_Villains

公式LINE https://lin.ee/eKFGwVy

コピーライト (C)CYBIRD

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。