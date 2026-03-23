カルビー、香港で初の海外ファンミーティングを開催 ～現地輸入販売50周年を記念し、ファンと交流～

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）と、香港のグループ会社・Calbee Four Seas Co., Ltd.は、カルビー商品の香港輸入販売開始50周年を記念し、2026年3月21日（土）に香港でカルビーグループとして初となる海外ファンミーティングを開催しました。本取り組みはファンの皆さまと交流するCalbee『Fan With! Project』の一環です。当日は、香港の工場に約30名のファンが参加し、工場見学やできたて商品の試食、味付け体験などをお楽しみいただきました。

【企画経緯】

カルビーは1949年の創立以来、「かっぱえびせん」「ポテトチップス」「フルグラ(R)」「じゃがりこ」など、数多くの商品を発売してきました。そんなカルビー商品をご愛顧いただいているファンの皆さまと実際にお会いし、つながりを深めたいという想いから、2024年にカルビー初となる全国規模のファンミーティングCalbee『Fan With! Project』を実施しました。全国の工場や支店、じゃがいも畑など、17カ所の拠点で開催したファンミーティングでは、参加されたファンの皆さまから大変ご好評をいただきました。昨年度の反響を踏まえ、2025年度も同プロジェクトの継続を決定。これまでに鹿児島県、福岡県、岐阜県（2回）、宮城県、栃木県、北海道（3回）、滋賀県、広島県で、計11回のファンミーティングを開催し、通算参加者数は1,000名を超えました。

今回、国内外のお客様との交流をさらに深めるため、同プロジェクトの一環として、カルビーグループで初めての海外ファンミーティングを企画しました。2026年はカルビー商品の香港輸入販売開始から記念すべき50周年を迎える年です。また、香港では「熱浪」をはじめとする「ポテトチップス」や「Jagabee」を中心に製造・販売を行い、香港のスナック菓子市場でトップシェアを誇っています。これらの理由から、香港を海外ファンミーティングの第1回開催地として選定しました。

当日は、香港在住のファン約30名の方々が参加しました。CEO・江原の挨拶の後、工場見学やできたて商品の試食、オリジナル味付け体験などを実施。ファンの方々とカルビーグループ社員が交流を深めました。

【当日の様子】

公式キャラクターのお出迎え

会場となった香港の工場では、「Jagabee」の公式キャラクター・ポッタと「かっぱえびせん」の公式キャラクター・かっぱえびくんがファンの皆さまをお出迎えし、記念撮影会も実施しました。

開会挨拶

イベントの冒頭では、CEO・江原信とCalbee Four Seas Co., Ltd.のManaging Director・Lawrence Wongが挨拶しました。江原からは「香港はカルビーにとって深い絆を持つ土地です。」「これからもカルビーは、香港のみなさまに愛されるブランドであり続けたいと思っています。」と開催への感謝と香港ファンへのメッセージを伝えました。

味付け体験・スナックビュッフェ

イベントコンテンツの「味付け体験」では、香港でも人気の「ポテトチップス」や「Jagabee」に、参加者が好きなパウダーをまぶしてオリジナルの味付けを楽しみました。ファンの皆さまは、自分好みの味を追求したり、意外な味の組み合わせに挑戦したりと楽しんでいただきました。さらに、この日一番の盛り上がりを見せた「スナックビュッフェ」では、香港で販売されているカルビー商品11種に加え、この日のために特別に取り寄せた日本のカルビー商品2種の計13種のスナックを提供しました。多彩なラインアップに、ファンの皆さまからは笑顔と歓声があがりました。

質問タイム

日本のファンミーティングでも恒例の「質問タイム」では、CEO・江原をはじめとする役員がファンの皆さまからのご質問に対して直接回答しました。普段なかなか聞くことのできない話題や裏側のストーリーに、参加者は熱心に耳を傾けていました。

【ファンミーティングの応募方法】

日本国内のファンミーティングは、カルビーのスマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」内で募集しています。折りパケの対象となるカルビー商品の空き袋を指定の形に折りたたんで「ルビープログラム」上で撮影すると、ルビー（ポイント）を獲得できます。500ルビー貯まるごとに1回応募ができます。キャンペーン期間中、お一人さま何度でも応募いただけます。

特設ウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/fanmeeting/

※イベント参加人数には制限がございます。プログラム内容はイベントにより異なります。

【カルビー公式SNS】

カルビー公式Facebook http://www.facebook.com/Calbee.JP

カルビー公式Instagram http://www.instagram.com/calbee_jp/

カルビー公式LINE https://page.line.me/calbee_jp

カルビー公式YouTubeチャンネル http://www.youtube.com/c/CalbeeJp

カルビー公式X https://x.com/Calbee_JP

カルビーPR部公式X https://x.com/calbee_PR

カルビー公式note「THE CALBEE」 https://note.calbee.jp/

カルビー公式TikTok https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official