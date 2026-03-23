【LAUTREAMONT(ロートレアモン)】3月25日(水)大阪高島屋店がリニューアルオープン！春の新作を取り揃え、ノベルティー特典も満載

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「LAUTREAMONT(ロートレアモン)」は、2026年3月25日（水）に大阪高島屋店をリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、27,500円以上お買い上げいただいた方には、神戸元町の人気フラワーショップ「grelo」プロデュース・ブーケのプレゼント特典も！

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

毎日着たくなる着心地の良さとシルエットにこだわり、クールな印象に少しの女性らしさを加えた、「エレガント」と「モード」との組み合わせを展開するロートレアモン。

ロートレアモン商品紹介

今春のLAUTREAMONTのテーマは、ナチュラルなムード感を纏って着こなすNew work style

今季らしいリネン混素材でこなしたジャケットスタイルは、短丈セットアップで足長効果のある旬顔style に。春を演出するデニムスタイルも軽やかな素材にアップデートしてNEW カセットを提案。

またエアリーなボリュームスカートをアクセントに春の軽さとドラマティック感を提案します。

JACKET 35,200円 PANTS 20,900円SHIRT 20,900円 SKIRT 22,000円KNIT 14,850円 PANTS 20,900円KNIT 14,850円 SKIRT 22,000円

LAUTREAMONT(ロートレアモン)につて

様々な場所で活躍する女性たちが、どんなシーンにおいても“自分らしく” 輝くことができる、そして変化に富んだ全ての女性の人生にそっと寄り添い、シンプルながらも、女性が一番美しく見えるデザインやカラーにこだわり、時代の雰囲気、大人が持つべき品格も持ち合わせている…。それが「ロートレアモン」です。

販売に関して

▶LAUTREAMONT オフィシャルオンラインストア

https://www.j-lounge.jp/pages/lautreamont

▶JAVA CORPORATION公式online store 「J Lounge」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/

ブランドオフィシャルメディア

▶ブランドサイト：https://lautreamont-official.com/

▶公式Instagram : https://www.instagram.com/lautreamont_insta/

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ

ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開